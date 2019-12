Cardi B et Offset montrent leur nouveau manoir ridiculement énorme

Cardi B et Offset cherchaient depuis longtemps un nouvel endroit permanent pour vivre. Sur les réseaux sociaux, ils ont célébré les vacances en présentant leurs nouvelles fouilles aux fans.

(L-R) Cardi B, décalé | Emma McIntyre / BBMA2019 / . pour dcp

À l'intérieur de Cardi B et du manoir Offset

Après deux ans à chercher la maison parfaite à Atlanta, Cardi B (dont le vrai nom est Belcalis Almanzar) et Offset (dont le vrai nom est Kiari Cephus) ont trouvé leur maison!

Sur Instagram, Cardi B a écrit: «Ce fut une montagne russe! Les maisons que Offset aimait il y avait toujours une pièce sur laquelle je n'aimais pas et nous ne pouvions pas nous mettre d'accord, et quelques maisons que j'aimais Offset ont dit NON parce que les zones où elles se trouvaient ne sont pas trop bonnes.

Elle a poursuivi: «Nous avons même pensé à construire une maison mais avec une famille c'est un peu compliqué. Avec l'aide de @b_luxurious et de Dieu, NOUS AVONS OBTENU NOTRE MAISON !!!! ”

Détails sur Cardi B et la nouvelle maison de Offset

Selon les vidéos qu'ils ont postées sur Instagram, la maison a une chambre principale avec deux placards sans rendez-vous, une bibliothèque, un bureau, un escalier en fer, un garage pour huit voitures, une arrière-cour avec piscine, un intérieur de taille olympique piscine et plus.

Le sous-sol comprend également une cave à vin. La maison est sur une propriété de sept acres. La maison mesure plus de 20 000 pieds carrés et présente des détails en marbre blanc partout au sol et au plafond.

BuzzFeed note qu'une culotte dans la maison a presque la taille d'une chambre. Il y a aussi un champ de tir avec des murs en acier sur la propriété. Les rapports indiquent que la maison était initialement cotée sur le marché pour 5,75 millions de dollars.

Félicitations à Cardi B et Offset pour leur nouvelle demeure!