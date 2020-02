Cardi B exhorte la fille de Dwyane Wade à “ dire sa vérité ”

2020-02-25 02:30:04

Cardi B a exhorté la fille de Dwyane Wade, Zaya, à “dire sa vérité”, après qu’elle soit sortie transgenre au début du mois.

Cardi B a exhorté la fille de Dwyane Wade, Zaya, à “dire sa vérité”, après être sortie transgenre.

La fille de 12 ans de la star de la NBA à la retraite est née un garçon nommé Zion, mais est sortie plus tôt ce mois-ci après que son père a révélé qu’elle voulait être connue sous le nom de Zaya.

Après la nouvelle, de nombreux critiques ont affirmé que Zaya était trop jeune pour prendre sa propre décision concernant son identité, et maintenant le rappeur Cardi B s’est rendu sur Instagram pour défendre le jeune.

S’exprimant sur Instagram Live, le rappeur ‘I Like It’ a déclaré: “Quel âge est trop jeune? Si vous êtes né en pensant que vous êtes une fille dans le corps d’un garçon, quel âge devez-vous avoir pour continuer à savoir que c’est qui?” vous êtes? C’est votre identité. Quelle est la limite d’âge pour que vous sachiez que c’est ce que vous voulez être? ”

Cardi a insisté sur le fait que les autres devraient être plus “compréhensifs” envers les autres, même s’ils sont “old school” avec leurs opinions.

Elle a ajouté: “Je comprends qu’ils ne comprennent tout simplement pas certaines choses, essayez de comprendre. Parce que parfois vous voudrez que les gens vous comprennent. Essayez donc de comprendre quelqu’un d’autre, surtout quand c’est un enfant. ”

Le hitmaker «Bodak Yellow» a félicité Zaya pour avoir aidé à «éduquer» les autres et a critiqué ceux qui recherchent les négatifs.

Elle a dit: “Disons qu’ils auraient gardé le secret? Vous auriez tous dit:” Je pense que son fils est gay “. Quand vous avez un secret, cela ressemble à un tel fardeau … Vous pourriez aussi bien être libre et le laisser sortir. Et pendant que vous êtes libre et le laisser sortir et dire la vérité, pourquoi ne pas éduquer? Pourquoi ne pas éduquer? vérité.”

Plus tôt ce mois-ci, Dwyane – qui est marié à Gabrielle Union – a déclaré qu’il voulait aider d’autres familles avec des enfants qui éprouvent des difficultés avec leur identité.

Il a dit: “Eh bien, nous ne sommes pas la seule famille qui s’occupe de tout ce dont nous avons parlé. Nous ne sommes pas la seule famille qui a dû faire face à la maternité de substitution, pour mettre notre fille au monde. Nous sommes pas la seule famille qui a dû faire face à l’expression de genre, l’identité de genre, la sexualité, avec leur enfant.

“Nous comprenons la position dans laquelle nous avons été placés, en particulier dans notre communauté, et même si ce n’est pas toujours une chose populaire de s’exprimer sur des questions qui inquiètent les gens ou qui ne sont pas aussi instruites, mais c’est la plate-forme que Dieu a donnée moi et ma famille. Donc, nous l’utilisons. ”

Mots clés: Cardi B, Dwyane Wade, Gabrielle Union

Retour au flux

.