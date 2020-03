Cardi B fera don aux victimes du remix de son coronavirus

2020-03-18 22:30:06

Cardi B prévoit de donner de l’argent aux victimes du coronavirus.

Cardi B fera don du produit de son remix de coronavirus aux victimes de la maladie.

La hitmaker “ Bodak Yellow ” s’est retrouvée involontairement à travers les charts cette semaine après que DJ iMarkkeyz ait transformé sa tirade pleine d’expressions, dans laquelle elle a fulminé sur la gravité du virus sur son compte Instagram, dans une chanson de rap.

Et la rappeuse de 27 ans prévoit de mettre à profit le succès de la nouvelle chanson en faisant don de la “pièce” qu’elle reçoit à des personnes en difficulté financière en raison du virus qui a balayé le monde entier, infectant plus de 200 000 personnes. personnes et tuant plus de 3000.

Prenant sur son compte Instagram, Cardi a téléchargé une capture d’écran de la chanson à la 96e place dans les classements hip-hop / rap et a écrit: “Le fait que cette putain de chanson du virus corona soit en train de tracer sur iTunes …. Attends .. laisse-moi frapper le Dj et l’Atlantique donc je ne peux pas obtenir mes fichues pièces (sic) ”

Un fan a demandé sur Twitter: Yo si vous recevez tous des redevances de ce @iamcardib @iMarkkeyz, vous pourriez peut-être envisager d’en donner une partie à des banques alimentaires ou à des abris qui sont probablement inondés de nouvelles personnes ayant besoin d’aide? ”

À quoi iMarkkeyz a répondu: “C’était mon objectif.”

Et Cardi a ajouté: “Oui! C’est ce que nous allons faire! Gardez à l’esprit que vous ne recevez pas votre argent tout de suite … mais même dans des mois, il y aura des familles ayant des problèmes financiers pour être licenciées à cause du virus. Nous ferons un don! (Sic) ”

Quelques jours seulement avant que sa diatribe n’entre dans les charts, Cardi a dit qu’elle devait repousser la date de sortie de son nouveau single à cause du coronavirus.

Répondant à la demande d’un fan pour une mise à jour sur son nouveau single, Cardi – qui est l’un des artistes les plus vendus au monde – a écrit sur Twitter: “C’est un retard dû au virus (sic)”

