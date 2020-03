Cardi B n’était pas sérieux au sujet de la campagne de financement de Tiger King

2020-03-31 12:30:06

Cardi B a insisté sur le fait qu’elle “ne faisait que jouer” lorsqu’elle a promis de créer une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de faire sortir Joe Exotic de prison.

Le rappeur de 27 ans est devenu un grand fan de la star de “ Tiger King ” Joseph Madonado-Passage – qui a été incarcéré pour avoir tenté d’embaucher quelqu’un pour assassiner son ennemi juré Carole Baskin – après avoir regardé le nouveau documentaire Netflix dans lequel il figure et a dit aux fans qu’elle allait ouvrir un compte GoFundMe pour financer une nouvelle équipe juridique pour lui pour le faire sortir de prison.

Cependant, elle est maintenant revenue sur son engagement, bien qu’elle souhaite toujours qu’il ait eu une “meilleure représentation” pour sa comparution devant le tribunal.

Elle a tweeté: “OMG – je jouais juste – je l’aime bien et il avait besoin d’une meilleure représentation. Oooooooooooooooooooooo ici Kitty Kitty ‘(sic).”

Et c’est aussi bien que Cardi n’ait pas été sérieuse à propos de sa campagne en tant que représentante de GoFundMe a déclaré à TMZ que leurs conditions de service ne permettaient pas aux gens d’utiliser la plateforme pour collecter des fonds pour financer la défense de toute personne condamnée pour crimes violents.

Peu de temps après que le hitmaker «Bodak Yellow» ait déclaré son intention de lancer la collecte de fonds, un compte est apparu sur GoFundMe portant son nom et a recueilli 100 $.

Cependant, le compte a été supprimé et l’argent remboursé car c’était un faux compte qui n’a pas été créé par le rappeur.

Le militant des droits des animaux et fondateur de Big Cat Rescue Carol, en Floride, a été impliqué dans une querelle de longue date avec Joe au sujet de son élevage privé.

Il a été arrêté en 2018 après avoir tenté d’engager un agent du FBI pour la tuer et condamné à 22 ans, mais Cardi a exprimé sa conviction qu’il pourrait être innocent alors qu’elle regardait la nouvelle série Netflix.

Elle a écrit: “Ils ont fait Joe si sale encore et encore”, et a ajouté plus tard: “Qui pensez-vous est le plus mal? Joe narcissique? Ou Carol avide? Et pourquoi?”

Et Cardi a ensuite informé ses fans de ses plans pour aider l’éleveur de tigres.

Elle a tweeté: “Bout pour créer un compte gofundme pour Joe. Il sera libre (sic).”

