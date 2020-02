Cardi B partage son soutien à Dwyane Wade et à l’enfant transgenre de Gabrielle Union, Zaya

Cardi B partage son soutien pour Dwyane Wade et Gabrielle Union’s enfant transgenre, Zaya.

Vendredi, lors d’un Instagram Live, le rappeur, âgé de 27 ans, a défendu la décision de Wade de révéler publiquement l’identité de genre de son enfant de 12 ans – qui était auparavant passé par Zion – et a exprimé son plaidoyer pour que les autres “s’instruisent” sur la communauté transgenre.

Cardi a d’abord évoqué des critiques affirmant que Zaya était trop jeune pour réaliser son identité de genre ou pour vouloir faire la transition.

“Les gens disent que cet enfant est trop jeune pour faire la transition, mais c’est comme. Quel âge est trop jeune?” Cardi a dit, ajoutant qu’elle avait demandé à ses amis trans, “Quand saviez-vous que vous vouliez changer?”

“Et ils ont dit:” J’ai toujours eu l’impression d’être une fille, comme si j’étais née comme ça “”, se souvient-elle.

“Les gens naissent comme ça”, a poursuivi Cardi. “Comme la chanson de Lady Gaga, je suis né de cette façon qui est f – roi réel. Et je sais que beaucoup de gens sont de la vieille école. Parce que vous savez des choses, certaines personnes sont de la vieille école parce que les parents les grands-parents qui les a élevés, ou la région dans laquelle ils ont grandi. “

Le rappeur “Money” a déclaré que les gens devraient être ouverts d’esprit et essayer de “comprendre”.

“Beaucoup de gens ne grandissent pas avec des trans, des homosexuels, ceci et cela. Ils ne le font tout simplement pas”, a déclaré Cardi. “Donc tu sais que je comprends qu’ils ne comprennent tout simplement pas certaines conneries, mais essaie de comprendre. Parce que parfois tu voudras que les gens te comprennent. Alors essaie de comprendre quelqu’un d’autre. Surtout quand c’est un enfant.”

Cardi a ensuite défendu la décision de Wade et Union de parler publiquement de l’identité de genre de Zaya.

“Beaucoup de gens n’arrêtaient pas de dire:” Oh, pourquoi mettent-ils les affaires de leurs enfants là-bas? Si vous ne voulez pas que les gens donnent une opinion sur votre enfant, vous ne devriez pas mettre leurs affaires là-bas “”, a-t-elle expliqué. “Eh bien, disons qu’ils auraient gardé le secret? Vous auriez tous dit:” Je pense que son fils est gay. Je pense que son fils est gay. Oh mon Dieu, je pense que son fils est gay. “”

“Lorsque vous détenez un secret, cela ressemble à un tel fardeau”, a poursuivi Cardi. “Vous pourriez aussi bien être libre et le laisser sortir. Et pendant que vous êtes libre et le laisser sortir et dire la vérité, pourquoi ne pas éduquer. Pourquoi ne pas éduquer?”

“C’est ce que je ressens”, a-t-elle conclu. “Dites votre vérité. Dites-la et éduquez.”

Wade first ouvert à propos de Zaya en apparaissant sur “Le spectacle Ellen DeGeneres” plus tôt ce mois-ci.

Wade s’est souvenu que son enfant lui avait dit: “Je pense qu’à l’avenir, je suis prêt à vivre ma vérité. Je veux être référencé comme” elle “et” elle “, j’aimerais que vous m’appeliez Zaya.” Union a ensuite partagé une vidéo de Zaya sur Twitter, disant qu’elle était “si fière” de son beau-fils de 12 ans.

“Rencontrez Zaya. Elle est compatissante, aimante, fouettée intelligente et nous sommes si fiers d’elle”, a écrit l’actrice à côté du clip ci-dessous. “C’est bon d’écouter, d’aimer et de respecter vos enfants exactement comme ils sont. Aimer et allumer de bonnes personnes.”

Rencontrez Zaya. Elle est compatissante, aimante, fouettée intelligente et nous sommes si fiers d’elle. C’est bien d’écouter, d’aimer et de respecter vos enfants exactement comme ils sont. Aimez et allumez les bonnes personnes. pic.twitter.com/G2lLVdD2VT

– Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 11 février 2020

