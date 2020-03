Cardi B pense que Tiger King Joe Exotic de Netflix a été fait sale, Blasts Rival Carole Baskin

Tout comme la plupart de l’Amérique ces jours-ci, Cardi B a sauté à bord du train fou pour passer du temps avec Joe Exotic, Carole Baskin, Doc Antle et le reste de l’équipage big-cat.

Netflix a juste fourni le remède contre le blues de l’auto-isolation avec leurs docuseries “Tiger King” qui deviennent véritablement plus bizarres, plus tordues, plus sordides et encore plus sombres au fur et à mesure de leur progression dans un temps d’exécution trop court de sept heures.

Tout le monde sur les médias sociaux sait que la véritable saga du crime domine absolument les flux en ce moment, avec des mèmes et des théories et des gens qui regardent de manière aussi rapide que possible – et les célébrités mises en quarantaine ne sont pas différentes.

Cardi B s’est retrouvée passionnément investie dans tous les rebondissements d’une histoire presque trop bizarre pour être vraie, tweetant l’expérience en direct pour ses fans. Et malgré le fait que la star Exotic purge actuellement 22 ans pour deux chefs d’accusation de meurtre pour compte d’autrui et de multiples accusations fédérales de maltraitance d’animaux, Cardi le considère davantage comme une victime.

“Ils ont rendu Joe tellement sale encore et encore”, a-t-elle dit à propos de l’ancien exploitant du zoo des grands félins. Elle a même juré de lancer un GoFundMe en son nom, jurant: “Il sera libre.”

L’ennemi juré d’Exotic dans la série était la propriétaire de Big Cat Rescue, Carole Baskin, qui s’est retrouvée à la réception des allégations encore plus inquiétantes de plusieurs personnes tout au long de la mini-série. À savoir la théorie en cours selon laquelle son premier mari, qui a disparu mystérieusement en la laissant avec des millions de personnes et le sauvetage, a été assassiné, traité à travers un hachoir à viande et nourri aux chats.

Cardi se range clairement contre Baskin sur celui-ci, alors qu’elle partageait l’un des mèmes populaires «changez d’avis» avec le message «Carole Baskin a nourri son mari avec les tigres». Cela ne veut pas dire qu’elle a trouvé Exotic irréprochable, le décrivant comme “narcissique” dans un autre tweet.

De son côté, Baskin continue de nier ces affirmations et a claqué les docuseries dans un article de blog sur le site Web de son organisation pour “être aussi salace et sensationnel que possible pour attirer les téléspectateurs.”

Elle a en outre souligné: “Don n’était pas facile à vivre avec et comme la plupart des couples, nous avons eu nos moments. Mais je ne l’ai jamais menacé et je n’ai certainement rien à voir avec sa disparition.”

Les tweets de Cardi ont été partagés des milliers de fois avec des centaines de commentaires sur chacun d’eux alors que ses fans aimaient ses prises de vue chaudes et s’engageaient avec elle pendant qu’ils expérimentaient eux-mêmes les docuseries.

Ils ont fait Joe tellement sale encore et encore

– iamcardib (@iamcardib) 27 mars 2020

Qui pensez-vous est le plus mal? Joe narcissique? Ou Carol avide? Et pourquoi ?

– iamcardib (@iamcardib) 27 mars 2020

Bout pour ouvrir un compte gofundme pour Joe. Il sera libre.

– iamcardib (@iamcardib) 28 mars 2020

Après plus d’une semaine de fièvre de cabine croissante au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), “Tiger King” est devenu le fil conducteur qui unit une Amérique isolée, se hissant rapidement au sommet du classement interne de Netflix de sa programmation originale. .

C’est une diversion bien nécessaire dans les temps difficiles, et probablement en grande partie à cause de son sensationnalisme. À une époque sans précédent, nous pourrions tous utiliser un peu de WTF, non? Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander WTF notre prochaine obsession sera? Pourrait-il jamais dépasser celui-ci? Cardi B se joindra-t-il à nous également?

