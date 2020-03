Cardi B prévoit la page GoFundMe pour la star de Tiger King Joe Exotic

2020-03-28 22:30:05

Cardi B veut lancer une page GoFundMe pour Joe Exotic, la star de ‘Tiger King’, après avoir regardé le documentaire Netflix.

Cardi B veut créer une page GoFundMe pour la star de “Tiger King” Joseph Maldonado-Passage alias Joe Exotic.

Le rappeur de 27 ans est devenu un grand fan de l’éleveur de tigres – qui a été incarcéré pour avoir tenté d’embaucher quelqu’un pour assassiner son ennemie Carole Baskin – après avoir regardé le nouveau documentaire Netflix dans lequel il figure et elle a promis de lancer une collecte de fonds caritative page pour lui.

Tout en regardant le spectacle, Cardi a tweeté: “Carol, tu penses que tu es une garce lisse.”

Le militant des droits des animaux et fondateur de Big Cat Rescue en Floride, Carol et Joe, ont été impliqués dans une querelle de longue date concernant son élevage privé.

Il a été arrêté en 2018 après avoir tenté d’engager un agent du FBI pour la tuer et condamné à 22 ans, mais Cardi semble penser qu’il pourrait être innocent.

Elle a écrit: “Ils ont fait Joe si sale encore et encore”, et a ajouté plus tard: “Qui pensez-vous est le plus mal? Joe narcissique? Ou Carol avide? Et pourquoi?”

Et Cardi a ensuite informé ses fans de ses plans pour aider l’éleveur de tigres.

Elle a tweeté: “Bout pour créer un compte gofundme pour Joe. Il sera libre (sic).”

Pendant ce temps, Dax Shepard et Ed Norton ont tous deux exprimé leur désir de jouer Joe dans un biopic de sa vie.

Dax a tweeté: “Si je ne suis pas interprété comme Joe Exotic dans le biopic éventuel, Hollywood est brisé.”

Ed a répondu en disant: “Hum, écarte-toi, mon pote. Tu es trop jeune et chamois et tu le sais”, et a ajouté: “Tu pourrais probablement encore retirer Maldonado, en fait. Ce ne serait pas amusant?”

