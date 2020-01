Carey Mulligan: les électeurs des Oscars devraient regarder tous les films

2020-01-26 20:30:06

Carey Mulligan dit que les électeurs des Oscars devraient “prouver” qu’ils ont vu tous les films en nomination avant de voter.

L’actrice de 34 ans pense qu’il “devrait y avoir un test” pour les membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences qui votent pour les lauréats des Academy Awards, afin de s’assurer qu’ils ont regardé tous les films nommés et peut voter équitablement.

Carey a parlé alors qu’on lui demandait ce qu’elle pensait des femmes exclues de la catégorie du meilleur réalisateur cette année, malgré un certain nombre de films de haut niveau avec des femmes à la barre.

La star de ‘Promising Young Woman’ a déclaré à Variety: “Je ne pense pas que vous puissiez regarder ces films et ne pas penser qu’ils méritent d’être reconnus. Je pense qu’ils doivent être regardés. Je me demande si le système fonctionne en termes d’envoi de 100 projections. Peut-être que vous ne devriez pas être autorisé à voter à moins que vous ne puissiez prouver que vous en avez vu chacun. Il devrait y avoir un test. Les films qui ont été exclus sont incontestablement brillants.

«Je parle de« Hustlers »,« Little Women »et« The Farewell ». J’ai l’impression que le fait qu’ils soient réalisés est un progrès. Mais ce ne sont que des étapes à venir. ”

Sur les 10 000 membres votants de l’Académie, il a été rapporté que la plupart ne regardaient qu’une poignée de films avant de voter pour leur vainqueur.

Le réalisateur de “Promising Young Woman”, Emerald Fennell, a ajouté: “La vérité, c’est d’envoyer 100 projections. L’Académie et, je suppose, toutes ces institutions ont des membres qui sont incroyablement occupés. Il est difficile de s’assurer que les gens ont tout vu et nécessairement la façon dont les humains sont, ils priorisent les choses avec lesquelles ils sont à l’aise ou ils pensent qu’ils aimeront. Ils iront avec les cinéastes établis. ”

Au milieu de la série en cours sur la diversité aux Oscars – qui est également due au fait que les candidats sont majoritairement blancs – Jamie Foxx a récemment déclaré que bien que la diversité devrait être parlée et maintenue “à l’avant-plan”, il fallait un équilibre dans la façon dont elle était adressé.

Il a déclaré: “Ce sont deux choses, et nous devons être très prudents dans la façon dont nous abordons cette question.

«Nous voulons toujours le garder au premier plan pour garder les yeux ouverts sur l’Académie. Nous voulons également être respectueux envers ceux qui ont été nominés afin de ne pas obscurcir leur moment.

“Cela n’a rien à voir avec eux, et nous voulons qu’ils apprécient ce qu’ils ont reçu parce qu’ils le méritent. L’autre chose est que nous faisons cela pour l’art.”

