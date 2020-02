Carl Radke et Lindsay Hubbard ne parlent pas à la plupart des anciens membres de la distribution

Les acteurs vont et viennent et, dans certains cas, les acteurs de la téléréalité anciens et actuels restent en contact. Ce n’est pas le cas pour les OG de Summer House.

Carl Radke et Lindsay Hubbard ont récemment partagé qu’ils ne parlaient vraiment pas à la plupart des anciens membres de la distribution et ont même jeté un peu d’ombre à la suite. Hubbard et Radke ont discuté avec les hôtes du podcast The Daily Dish de Bravo au sujet de la saison en cours et de leur romance maladroite.

Carl Radke, Lindsay Hubbard, Amanda Batula, Kyle Cooke et Danielle Olivera | Randy Brooke / .)

Ils ont dégagé cet air pour savoir s’ils étaient toujours des amis proches. Ils ont tous deux convenu que, même si la romance n’a peut-être pas survécu, leur amitié l’a certainement fait. Hubbard a récemment partagé une vidéo sur son histoire Instagram de l’équipage regardant l’épisode actuel de l’émission. Elle traîne avec Radke et Danielle Olivera et le trio avait l’air confortable et heureux, plaisantant sur la façon dont Hubbard préparait une salade pour le dîner, tandis que Radke avalait de la viande pour le déjeuner.

Mais ils ne restent vraiment pas en contact avec de nombreux anciens membres de la distribution

La conversation s’est tournée vers d’anciens membres de la distribution lorsque Radke a déclaré qu’il était heureux que son amitié avec Hubbard ait survécu à la romance estivale. “Parce qu’il y a des acteurs du passé auxquels je ne parle certainement plus pour diverses raisons”, a-t-il déclaré. “C’est une chose effrayante. Vous traversez cette chose ensemble. Et vous ne voulez perdre personne. Vous voulez préserver cette amitié. Et c’était la première chose qui comptait le plus. »

Alors à qui ne parlent-ils plus? Ils ne restent pas en contact avec certains des acteurs originaux comme Lauren et Ashley Wirkus, plus Stephen McGee. Radke a ajouté Amit Neuman à la liste mais a ajouté qu’il échangerait de temps à autre des messages privés avec Neuman. Hubbard a dit qu’elle ne parlait pas non plus aux anciens membres de la distribution.

“Je pense que c’est une fonction de la géographie”, a ajouté Radke. «Lauren et Ashley vivent en Californie, Amit est Dieu sait où. Stephen, je ne vois pas. Mais je traîne avec Jaclyn [Shuman] une bonne quantité. Elle est toujours là. Cristina Gibson, je sais, est toujours là. Elle est amie avec beaucoup de nos amis. ” Pendant ce temps, Hubbard rit et dit qu’elle ne fréquente pas Gibson. L’amitié de Hubbard et Gibson s’est terminée lorsque les deux se sont jetés sur les réseaux sociaux au cours de la saison 1.

Ils ne gardent pas non plus contact avec Jordan Verroi

Radke a ajouté qu’il ne parle pas non plus à Jordan Verroi. Verroi était enveloppé de mystère la saison dernière, offrant des histoires plus grandes que nature sur ses fêtes et ses escapades sexuelles. Les hôtes se sont demandé si la coupure de communication était due au fait que certaines personnes étaient jalouses que Radke et Hubbard aient continué le spectacle et ils ont été coupés.

“C’est mon hypothèse”, a répondu Radke. «Je n’ai pas parlé avec eux de leurs raisons, je pense qu’il y a beaucoup de choses qui entrent dans une maison d’été. Et généralement, tout le monde ne séjourne pas dans la même maison d’été chaque année, donc c’est juste une chose normale dans les Hamptons. »

“Je pense que nous avons dit beaucoup de choses les uns sur les autres, que ce soit sur un podcast ou [the] presse ou quoi que ce soit », poursuit Radke. «Après le fait et tu l’entends toujours comme, tu sais, ce genre de merde. Il y a du boeuf sur certaines choses qui pourraient probablement être écrasées très facilement. ” Hubbard ajoute que le groupe traîne un peu avec Shuman et son ex-petit ami Everett Weston.