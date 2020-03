Carlton et tante Viv abattent les espoirs de redémarrage du nouveau prince

Il n’y aura pas de “Fresh Prince of Bel Air” frais – pas d’après Carlton et Tante Viv, de toute façon.

Alfonso Ribeiro et Daphne Maxwell Reid ont coïncidé tous les deux se sont retrouvés à LAX mardi après avoir embarqué sur le même vol – et les deux étaient catégoriques que ce n’était pas une réunion clandestine sur un redémarrage de la sitcom des années 90 très appréciée.

“Non. Aucune chance,” répondit définitivement Ribeiro lorsqu’on l’interrogea sur un éventuel retour pour le casting d’origine.

“Ce serait très amusant mais … vous savez, ça n’arrivera jamais.”

Reid, qui a joué sa mère Vivian Banks pour la seconde moitié de la saison de six saisons, était exactement du même avis.

Comme son fils à l’écran, elle a confirmé que tout le monde de la série était resté en contact. “Nous nous réunissons chaque fois que nous en avons envie”, a-t-elle déclaré.

Alors qu’un redémarrage ferait sans aucun doute bien l’affaire à cette époque de redémarrages, la raison pour laquelle la distribution ne le ferait jamais était mélancolique.

“Vous ne pouvez pas reprendre la magie”, a-t-elle dit. “Nous n’avons pas de James Avery.”

En effet, l’acteur, qui incarnait le patriarche bien-aimé de la famille Banks, l’Oncle Phil, est malheureusement décédé le 31 décembre 2013, à l’âge de 68 ans.

Le rôle de Reid de tante Viv appartenait à l’origine à Janet Hubert-Whitten, qui a été licenciée après la saison trois, apparemment après s’être affronté à la star de plomb Will Smith.

Au sujet d’un redémarrage, Smith est d’accord avec ses anciennes co-stars, affirmant une fois en 2016 que la probabilité était “… assez proche de quand l’enfer gèle.”

Cependant, en octobre, le Hollywood Reporter a déclaré que Westbrook Inc., une société multiplateforme supervisée par Will et son épouse Jada Pinkett, développait plutôt une série dérivée basée sur The Fresh Prince.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.