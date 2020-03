Carlton Morton était une fois sur «Les vraies femmes au foyer d’Atlanta»

Au cours des six derniers mois, Netflix a pataugé dans les eaux de la télévision. Son incursion dans le genre a fait découvrir au public Rhythm + Flow, The Circle et son dernier tube, Love Is Blind.

Depuis son arrivée sur la plateforme, Love Is Blind a soulevé des questions sur le véritable amour, les rencontres non conventionnelles et l’authenticité. Certains ont eu des doutes sur ce qui est réel et ce qui est faux dans le spectacle.

Alors que les téléspectateurs s’extasient sur Cameron et Lauren et louchent sur des concurrents comme Jessica et Matt, d’autres se demandent pourquoi certains visages semblent familiers. Carlton Morton est quelqu’un que vous avez peut-être vu dans le passé, et il y a une raison à cela.

Carlton Morton de «Love Is Blind» | Paras Griffin / .

Morton est apparu dans une autre émission de téléréalité

En 2012, Morton était dans The Real Housewives of Atlanta. C’était à peu près au moment où Cynthia Bailey faisait démarrer l’agence Bailey et elle cherchait des mannequins et organisait des auditions pour une campagne du magazine JET. Rappelles toi?

C’était la saison cinq et l’introduction de Kenya Moore au

casting, et Bailey voulait briser la glace avec l’ancienne Miss USA en lui apportant

en tant que juge. Découvert par Redditors et People

Morton était également sur les lieux en tant qu’assistant de Bailey.

Morton est allé de pair avec Kenya Moore

Après avoir vu Moore insulter la plupart des mannequins et mettre l’équipe de JET mal à l’aise, Morton est intervenu et a tenté de la vérifier sur son comportement.

Dans ce vieux clip, vous le verrez s’approcher d’elle et lui demander d’être plus respectueux envers les mannequins. Ils se disputent alors et Moore l’appelle un «b ****» et l’appelle pour que le gardien de sécurité l’escorte. Bailey a pompé les pauses.

Morton a reconnu l’épisode «RHOA» et a comparé son

expérience

Morton n’a pas fait grande impression auprès de nombreux téléspectateurs de Love Is Blind en raison de son choix de garder sa bisexualité secrète de Diamond Jack jusqu’à ce qu’ils se fiancent.

Il a reçu beaucoup de chaleur sur les médias sociaux à ce sujet, alors que le couple a mis fin à leur relation après un échange désagréable qui a vu Morton lancer l’anneau et appeler Jack un “b ****”.

Morton a déclaré à CNN

que le contrecoup est devenu tellement incontrôlable qu’il a commencé à recevoir des menaces de mort. À

un point, il a posté un message sur Instagram qui a alarmé ses followers qui croyaient

il était suicidaire. La police a été appelée mais aucun rapport n’a été déposé.

Il a admis à la sortie que le tournage de Love Is Blind était difficile parce qu’il avait des problèmes de sexualité. Il a cependant cherché une thérapie pour faire face à l’attention et aux sentiments négatifs.

Il a également partagé en quoi cette série était une expérience différente:

«La première fois que j’ai fait une télé-réalité, c’était à cause du travail et cette fois c’était parce que j’essayais de trouver le vrai amour. Faisant partie de cette expérience, je savais que les gens auraient leur opinion et la regarderaient avec moi. Mais c’est juste quelque chose que vous êtes toujours, peu importe que vous le sachiez ou non, vous n’êtes toujours pas préparé pour cela. “

Morton regrette son comportement sur

le spectacle, mais espère toujours trouver le vrai amour un jour.