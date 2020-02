Carly Pearce sur Evolving pour un nouvel album et se sentant inspiré par le mariage avec Michael Ray

L’album éponyme éponyme de Carly Pearce tombe le jour de la Saint-Valentin, une date de sortie appropriée pour une collection de chansons inspirées de sa propre histoire d’amour avec son mari (et son compatriote chanteur de country) Michael Ray. Depuis la sortie en 2017 de “Every Little Thing”, Pearce a commencé à sortir avec Ray, s’est fiancée et, en 2019, a fait le lien.

“Carly Pearce”, l’album, était également le producteur final du projet Michael James Ryan Busbee – connu professionnellement sous le nom de busbee – sur lequel il avait travaillé avant sa mort l’année dernière. Le producteur, diagnostiqué d’un cancer du cerveau et décédé en septembre 2019, est à qui l’album est dédié.

TooFab a rencontré la chanteuse avant la sortie de l’album pour discuter des histoires derrière les chansons, de la vie conjugale et de ses collaborations avec le défunt producteur. “Carly Pearce” est maintenant disponible.

Comment compareriez-vous les thèmes derrière Every Little Thing et votre suivi éponyme, Carly Peace?

Je pense qu’ils sont tous les deux une excellente représentation de qui je suis – j’essaie toujours d’être authentique, brut, réel, racontable – parce que je sais en tant que fan de country, ce sont les chansons et les artistes que j’aimais le plus. Le nouveau record n’est qu’une évolution de cette fille.

Pouvez-vous parler un peu des chansons qui ont été inspirées par votre mari, Michael Ray? Et quelle a été sa réaction quand il les a entendus?

J’ai écrit “Hearts Going Out of its Mind” trois jours après notre premier rendez-vous, donc cette chanson marque vraiment le début de notre histoire d’amour. Il y a des moments dans “Ça ne sera pas toujours comme ça” qui sont inspirés par lui et qui veulent s’imprégner de chaque instant que nous avons ensemble. Certaines des chansons tristes parlent de lui en quelque sorte, plus dans le sens de laisser partir quelqu’un d’autre parce que j’ai trouvé Michael. Il est un grand partisan de ma musique et de mon écriture … il a adoré faire partie de la sélection de chansons sur ce disque et bien sûr qu’il aime avoir des chansons à son sujet.

En plus d’être inspiré par votre relation avec lui, l’album présente également une chanson avec Michael. Pouvez-vous parler de la chanson, co-écrite par Kelsea Ballerini et Thomas Rhett (et d’autres), et quelle a été la décision de la faire ensemble?

Dès que j’ai entendu cette chanson et que j’ai su que je voulais que Michael fasse partie de l’album, j’ai su que c’était la chanson que je voulais. Je ne voulais pas que notre première chanson hors de la porte soit cette grosse ballade d’amour lourde, car ce n’est pas le sentiment de ce qui se passait dans notre relation pendant que je faisais ce disque. Nous étions au début de tomber amoureux, et c’est ce que cette chanson dit parfaitement.

Qu’avez-vous appris sur vous-même depuis votre mariage?

Que j’ai beaucoup grandi en tant que femme et en tant que partenaire.

L’album est dédié au regretté busbee, pouvez-vous parler un peu de travailler avec lui sur ce sujet et de lui rendre hommage avec une dédicace?

busbee m’a aidé à me transformer en l’artiste que les gens me connaissent comme aujourd’hui. Je suis reconnaissant pour ses connaissances musicales, son incroyable éthique de travail, ses instincts, ses conseils … il était le meilleur et était un génie en studio. Je lui serai éternellement reconnaissant pour tout l’amour et le travail qu’il a versé dans ces deux disques et son héritage restera vivant pour moi à travers ces chansons.

De quel morceau de l’album êtes-vous particulièrement fier / ne pouvez pas attendre que les fans entendent et pourquoi?

Je suis le plus fier de “Halfway Home”. Je ne pensais pas pouvoir écrire quelque chose de plus honnête et vulnérable que “Every Little Thing” mais je l’ai définitivement fait avec celui-ci.

Cet album sort le jour de la Saint-Valentin – quels sont vos projets cette année (à part célébrer sa sortie)?

Je suis ravi de prendre la route avec Old Dominion cette année et j’espère apporter toute cette nouvelle musique à tant de fans de musique country. Je veux revenir sur cette année et la voir comme l’année où j’ai vraiment pris ma carrière au niveau supérieur.

Écoutez l’album ci-dessous: