Carly Rae Jepsen «pourrait se voir» vivre au Royaume-Uni

Carly Rae Jepsen «pouvait se voir» vivre au Royaume-Uni maintenant qu’elle a trouvé l’amour avec l’auteur-compositeur britannique James Flannigan.

Le chanteur de “ Call Me Maybe ” envisagerait de s’installer en Grande-Bretagne après être tombé amoureux du compositeur britannique James Flannigan.

Elle a dit: “Je pouvais me voir vivre là-bas. Il y a tellement de choses que j’aime. J’ai fait en sorte que James m’emmène au thé. C’était amusant. Je fais toujours une balade à vélo la nuit aussi.”

En plus de James, Carly a également une inspiration britannique sous la forme de Kate Bush et a taquiné que ses nouveaux spectacles sont beaucoup plus “théâtraux”.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, elle a partagé: “Quand je l’ai découverte, j’ai envoyé un texto à tous mes amis producteurs, comme:” Comment puis-je incorporer une partie de cela dans mon monde? ” Il y a eu un grand changement avec cette tournée, me permettant juste d’être aussi théâtral que je veux être sur scène. ”

Pendant ce temps, Carly s’était déjà ouverte sur la célébrité, admettant que devenir célèbre lui avait fait perdre son amour de la musique et finalement se produire sur scène semblait plus une “responsabilité” que quelque chose de plaisant.

Elle a dit: “Après ‘Call Me Maybe’, ma vie était tellement floue. C’était une chose nouvelle à reconnaître partout et j’ai commencé à ressentir les pressions de la façon dont ma vie avait changé. Il faut faire attention, c’est facile de te perdre dans la gloire et d’être englouti par la perception que les gens ont de toi. Je perdais mon bonheur. Mon idée de joie – chanter sur scène – commençait à me sembler une grande responsabilité. C’est pourquoi j’ai pris autant de temps à faire [2015 album] ‘Émotion’. Je voulais revenir à ce qui me connectait à la musique en premier lieu. J’ai appris à m’isoler des gens qui me connaissent afin que je puisse maintenir les relations authentiques qui comptent dans ma vie. “

