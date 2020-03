Carole Baskin affirme qu’il y a des «mensonges peu recommandables» à propos de la disparition de son mari dans «Tiger King»

Le documentaire bizarre, Tiger King se concentre sur la rivalité entre Joe Exotic et Carole Baskin. La série Netflix essaie de couvrir tout ce qui a conduit Joe Exotic à embaucher quelqu’un pour l’assassiner.

Mais cela inclut également lui suggérant qu’elle a été impliquée dans la disparition de son mari, Don Lewis, en 1997. Elle répond maintenant au documentaire.

«Tiger King» a évoqué la disparition du mari de Carole Baskin

Le documentaire portait sur la querelle de Joe Exotic avec Baskin. Il a publiquement suggéré qu’elle avait tué son mari, puis l’a nourri à ses chats dans des vidéos et un clip. Il y avait une autre théorie couverte qu’il avait été placé dans une fosse septique sous l’un de leurs bâtiments.

Cependant, il n’y a aucune preuve de jeu déloyal. Baskin a abordé ces théories en disant que son hachoir à viande était trop petit pour même y mettre la main dans la série. Elle a ensuite dit que la fosse septique était dans le sol et opérationnelle avant la disparition de son mari.

La sortie de la série a fait parler de ces théories. Baskin a décidé de s’adresser à nouveau à eux.

Elle a qualifié le documentaire de «décevant»

Baskin a consulté son blog pour répondre à la série dans un article intitulé «Refuting Netflix Tiger King». Elle commence par affirmer qu’on lui avait dit que le projet avait un objectif spécifique d’être comme Blackfish, mais d’élever des félins pour l’exploitation des petits.

“Il n’y a pas de mots pour dire à quel point il est décevant de voir que les docuseries non seulement ne font rien de tout cela, mais ont pour seul objectif d’être aussi salaces et sensationnelles que possible pour attirer les téléspectateurs”, lit le post. “Dans le cadre de cela, il a un segment consacré à suggérer, avec des mensonges et des insinuations de personnes qui ne sont pas crédibles, que j’ai joué un rôle dans la disparition de mon mari Don il y a 21 ans.”

Il a ensuite poursuivi: «La série présente cela sans aucun respect pour la vérité ou, dans la plupart des cas, me donnant même la possibilité avant la publication de réfuter les affirmations absurdes. Ils ne se souciaient pas de la vérité. Les mensonges peu recommandables sont meilleurs pour attirer les téléspectateurs. “

Elle a abordé les allégations concernant la disparition de Don

Baskin affirme dans le message que Don a montré des signes de détérioration mentale avant sa disparition. Elle a affirmé qu’il l’appellerait en train de pleurer parce qu’il ne savait pas où il se trouvait et refuserait d’utiliser les toilettes.

Le message s’adresse plus tard à toutes les personnes qui ont parlé de sa disparition dans la série. Cela comprenait son ex-femme, Gladys Lewis Cross et ses filles Donna Pettis, Lynda Sanchez et Gale Rathbone.

“Après la disparition de Don, j’ai dû gérer des propriétés pendant des années sous la tutelle exigée par Gladys et ses filles”, a expliqué l’article. «Les nombreux avocats impliqués, tous payés par la succession, ont considérablement réduit les actifs. En fin de compte, les actifs de la fiducie PRSL, qui avaient les filles comme bénéficiaires, leur sont allés. Ces actifs valaient environ 1 million de dollars. »

Il a ensuite ajouté: «Les actifs de l’autre fiducie, d’une valeur d’environ 2 millions de dollars à ce moment-là, m’ont été transmis. L’affirmation des filles dans la série selon laquelle j’ai choisi les actifs qu’elles ont obtenus et qu’elles étaient de mauvais actifs est absurde. Ils ont obtenu les actifs de la fiducie dont ils étaient bénéficiaires, d’une valeur de 1 million de dollars. »

Elle a également qualifié la théorie du hachoir à viande de «la plus ridicule de tous les mensonges». Le message se lit comme suit: «Le hachoir à viande montré dans la vidéo était énorme. Notre hachoir à viande était l’une de ces petites choses à manivelle de table, comme vous l’auriez dans votre cuisine à la maison, comme celle illustrée ici. La viande devait d’abord être coupée en cubes d’un pouce comme vous le voyez ici pour la parcourir. L’idée qu’un corps humain et un squelette pourraient y passer est idiot. »

Il semble que Baskin ne soit pas satisfait de la façon dont le documentaire a abordé la disparition de Don. Il n’y a pas encore de réponse de ceux qui sont derrière le documentaire pour s’adresser à la poste.