Carole Baskin de Tiger King reçoit l’hymne de Broadway de Kristin Chenoweth

Eh bien, il est temps que quelqu’un donne à Carole Baskin un hymne à Broadway.

Le “Tiger King“L’héroïne – ou la méchante, selon votre vision de la série de documentaires Netflix incroyablement populaire – a de nouveau été immortalisée, cette fois en chanson, par l’inimitable star de Great White Way, Kristin Chenoweth, vendredi.

Avec l’aide d’une autre légende du théâtre musical, le compositeur Andrew Lippa, la merveille “Wicked” a sorti “Little Pieces”, une ballade pour capturer l’amour de Baskin pour les grands félins et les étranges circonstances entourant la disparition de son deuxième mari.

Chenoweth commence même la chanson de près de quatre minutes avec le slogan de Baskin, “Hé tous les chats et chatons cool”, avant de s’enfoncer les dents dans des paroles inestimables, y compris, “Depuis que je suis une chose à la mode / je pourrais toujours garder “Contrôlez-les / Donnez à une petite chatte juste une petite corde / Et il est temps de faire du rock and roll.”

Pendant ce temps, Lippa a été très énergique sur la mise en scène de “Tiger King: The Musical (A Parody!)” Sur son compte Twitter.

Et il a dit qu’un clip pour le déjà classique “Little Pieces” sortira la semaine prochaine!

Découvrez la chanson complète dans toute sa splendeur sauvage ci-dessus!

Petits tigres !!!! C’EST MONTÉ! VOICI “Little Pieces” chanté par @KChenoweth MANGEZ VOS FOIES! https://t.co/NXDri4XHs1 VIDEO la semaine prochaine !! RT à TOUS !!!! RRRAAAAWWR !!!!!

– Andrew Lippa (@lippaofficial) 10 avril 2020

