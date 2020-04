Carole Baskin dit que les gens ont totalement manqué le point de la série

Carole Baskin a été franc au sujet de sa représentation dans Tiger King: Murder, Mayhem et Madness de Netflix. Le propriétaire de Big Cat Rescue au centre de son rival, Joseph Maldonado-Passage (alias Joe Exotic), appelait auparavant les docuseries «salaces». Pourtant, Baskin avertit que les gens ont «totalement raté le point» de Tiger King.

Baskin a dit qu’elle croyait que les cinéastes mettraient l’accent sur sa cause

Carole Baskin | Netflix

S’il y a un nom que tout le monde se souvient de Tiger King (à part “Joe Exotic” lui-même), c’est bien Carole Baskin. Le militant des droits des animaux travaille depuis des années pour sensibiliser aux opérations payantes telles que les petits.

La série en sept parties couvrait de nombreux aspects de l’industrie des animaux exotiques, notamment G.W. de Maldonado-Passage (anciennement nommé). Les pratiques du zoo, les bus itinérants de Jeff et Lauren Lowe à Las Vegas et le complot de meurtre pour compte contre Baskin.

Depuis la sortie de Tiger King, les téléspectateurs parlent de tout sauf des droits des animaux, selon Baskin. Maldonado-Passage purge actuellement une peine de 22 ans pour avoir prétendument planifié le meurtre de Baskin, ainsi que plusieurs chefs d’abus d’animaux pour la mort de cinq tigres.

Avec tout cela – sans parler de la plongée profonde dans le mari disparu de Baskin, Don Lewis – comment les téléspectateurs peuvent-ils se concentrer sur autre chose?

Baskin dit que personne ne se concentre sur ce que “Tiger King” dit sur l’industrie

Dans une récente interview avec le Tampa Bay Times, Baskin a partagé ses sentiments sur les nombreuses couches de Tiger King.

«Je me sens tellement en colère que les gens ont totalement raté le sujet», a-t-elle déclaré. “Et le fait est que ces petits sont maltraités et exploités et le public permet cela.”

La majorité de Tiger King a mis l’accent sur l’ex-mari disparu de Baskin (et si elle avait quelque chose à voir avec cela). Cependant, la série n’a pas souligné le prix d’excellence de Baskin pour ses «efforts visionnaires de leadership et de plaidoyer pour mettre fin à la possession et au commerce privés de chats exotiques par le biais de la législation et de l’éducation», a rapporté le journal.

“Il n’y a presque aucun moyen de décrire l’intensité du sentiment de trahison”, a déclaré le troisième mari de Baskin, Howard Baskin.

En référence à tous les mèmes en circulation qui font allusion à [Carole] La culpabilité de Baskin, elle a révélé sa frustration.

«Ils ont vu ces oursons éloignés de leur mère. Où sont ces mèmes? Où sont ces commentaires? ”

Le zoo de Maldonado-Passage est surveillé depuis des années

En 2017, Maldonado-Passage a commencé à donner des informations au peuple pour le traitement éthique des animaux (PETA) pour aider son propre cas.

Il “voyait PETA comme une bouée de sauvetage potentielle”, a déclaré Brittany Peet via Harper’s Bazaar.

Cependant, Maldonado-Passage a fait l’objet d’une enquête par la société humanitaire des États-Unis depuis 2011 pour diverses allégations concernant des animaux, a poursuivi le Tampa Bay Times.

“Les choses sont bien pires que ce qui était décrit dans la série Netflix”, a déclaré Debbie Leahy, de la Humane Society, à propos de G.W. Zoo. «Nous tenons Big Cat Rescue et les Baskins en haute estime. Peu de sanctuaires font du sauvetage et du plaidoyer et Big Cat Rescue fait les deux et ils les font très bien. »

Les Baskins ont travaillé pour faire adopter la loi sur la sécurité publique du grand chat qui «vise à mettre fin à la propriété privée des grands félins et à interdire l’interaction du public avec les animaux dans les zoos».

“J’espère vraiment que ce qui en résultera, c’est que les forces de l’ordre prendront cela au sérieux”, [Carole] Dit Baskin. “Nous crions tous au plus haut de nos poumons depuis 20 ans que ces abus se produisent, et personne n’écoute.”

Elle a poursuivi: “Maintenant que les abus sont si évidents, j’espère que cela les encouragera à agir et incitera le Congrès à faire ce qu’ils peuvent pour mettre fin aux caresses des petits et à la possession privée de gros chats.”

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est disponible en streaming maintenant.