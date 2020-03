Carole Baskin parle de «mensonges» dans Tiger King de Netflix, Kim Kardashian loue la série Docu

Carole Baskin réfute une fois de plus les allégations selon lesquelles elle aurait été impliquée dans la disparition de son ancien mari Don Lewis à la suite de la sortie de “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”.

Dans un long article de blog Partagé sur le site de Big Cat Rescue, le militant des animaux a critiqué la série documentaire Netflix, la qualifiant de “décevante,” salace “et” sans aucun respect pour la vérité “.

La série en sept parties, qui a été abandonnée vendredi, se concentre sur la bataille qui a duré des années entre Carole et Joseph Maldonado-Passage alias “Joe Exotic”, le polygame désormais emprisonné qui a présidé un parc d’animaux exotiques rivaux dans l’Oklahoma et a été reconnu coupable de essayant d’embaucher quelqu’un pour la tuer.

Alors que le bœuf entre Joe et Carole est au centre du spectacle, la disparition de Don a également rempli un épisode. Exotique et d’autres théorisés Carole était responsable de la mort de Lewis et a peut-être nourri ses restes à leurs tigres. Carole a nié les affirmations de la série, avant de doubler sur son site Internet.

“Mensonges dans Netflix Tiger King concernant la disparition de Don Lewis”, a commencé Carole. “Lorsque les réalisateurs du documentaire Netflix ‘Tiger King’ sont venus nous voir il y a cinq ans, ils ont dit qu’ils voulaient faire la version grand chat de ‘Blackfish’ (le documentaire qui dénonçait les abus à SeaWorld) qui exposerait la misère causée par la rampante l’élevage de petits félins pour l’exploitation des petits animaux et la vie horrible que les chats mènent dans les zoos en bordure de route et dans les cours arrière s’ils survivent. “

“Il n’y a pas de mots pour dire à quel point il est décevant de voir que les docuseries non seulement ne font rien de tout cela, mais ont pour seul objectif d’être aussi salaces et sensationnelles que possible pour attirer les téléspectateurs”, a-t-elle poursuivi. “Dans ce cadre, il contient un segment consacré à suggérer, avec des mensonges et des insinuations de personnes qui ne sont pas crédibles, que j’ai joué un rôle dans la disparition de mon mari Don il y a 21 ans.”

“La série présente cela sans aucun respect pour la vérité ou, dans la plupart des cas, ne me donne même pas l’occasion, avant la publication, de réfuter les affirmations absurdes”, a-t-elle ajouté. “Ils ne se souciaient pas de la vérité. Les mensonges peu recommandables sont meilleurs pour attirer les téléspectateurs.”

En août 1997, Don a disparu sans laisser de trace. Il a été déclaré mort cinq ans plus tard, mais aucun corps n’a été découvert. Les théories de sa disparition incluaient Don commençant une nouvelle vie au Costa Rica, écrasant son avion alors qu’il volait là-bas et, le plus fou de tous, Carole le tuant et nourrissant son corps à leurs chats ou le cachant sous une fosse septique.

Abordant les “preuves circonstancielles supposées” de son implication possible dans la disparition de Don, elle a d’abord essayé d’expliquer pourquoi Lewis avait pris une ordonnance d’interdiction à son encontre deux mois avant sa disparition.

“Don passait une semaine par mois au Costa Rica. Don était un homme qui voulait avoir des relations sexuelles quotidiennement. Il irait au Costa Rica pendant la semaine où j’aurais mon cycle menstruel”, a déclaré Carole. “J’ai accepté cela comme quelque chose avec lequel je devais vivre. Pendant la semaine où il était absent, je transportais autant de déchets que possible.”

Selon Carole, le seul moyen pour lui de cesser de déplacer ses affaires était de lui faire déposer une ordonnance d’interdiction le 20 juin 1997, ce qui lui a été refusé.

Quant à savoir pourquoi Carole a obtenu une procuration en cas de décès ou de disparition de Don », un ajout que beaucoup ont trouvé suspect, Baskin a dit qu’elle l’avait fait à cause des voyages de Don au Costa Rica. Elle a affirmé qu’il lui avait parlé de personnes «allant au Costa Rica et disparaissant». En outre, Carole a affirmé que leur avocat costaricien a déclaré que Don devait de l’argent aux Helicopter Brothers, ce qu’elle a appelé la “version locale de la mafia”.

“Don avait acheté un certain nombre de propriétés au Costa Rica et après sa disparition, l’un des gardiens a appelé et m’a dit qu’il y avait des gens qui rapportaient le voir là-bas”, a-t-elle également affirmé, expliquant pourquoi elle avait dit à la police d’enquêter également là-bas.

Elle a ensuite plongé dans ce qu’elle a appelé “le plus ridicule de tous les mensonges”, la théorie selon laquelle elle a broyé Don avec un hachoir à viande et l’a nourri aux chats.

“Comme [Don’s ex-wife] Gladys et les filles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour me rendre la vie difficile après la disparition de Don, ils ont répandu cette rumeur selon laquelle ils pensaient que j’avais broyé Don et l’avaient nourri aux chats “, a écrit Carole.” Et les médias ont adoré. “

Carole a dit que le hachoir à viande montré dans la série était “énorme”, tandis que celui qu’ils possédaient était “une de ces petites choses de table, à manivelle, comme vous l’auriez dans votre cuisine à la maison”.

“La viande devait d’abord être coupée en cubes d’un pouce comme vous le voyez ici pour la traverser”, a déclaré Carole. “L’idée qu’un corps humain et un squelette pourraient y passer est idiot. Mais les réalisateurs de Netflix s’en fichaient. Ils ont juste montré un plus gros broyeur.”

Dans ce qu’elle a appelé, “The Bottom Line”, a conclu Carole, “Don n’était pas facile à vivre avec et comme la plupart des couples, nous avons eu nos moments. Mais je ne l’ai jamais menacé et je n’ai certainement rien à voir avec sa disparition. Quand il a disparu , J’ai fait tout mon possible pour aider les policiers. Je les ai encouragés à vérifier les rumeurs en provenance du Costa Rica et, séparément, j’ai engagé un enquêteur privé. “

Lire l’article complet de Carole ici.

Le déni de Carole vient autant – y compris Kim Kardashian – a médité sur son innocence sur les réseaux sociaux après la sortie du documentaire.

“Est-ce que quelqu’un a vu Tiger King sur Netflix?!?! C’est fou !!!!” Kardashian a tweeté.

Quelques heures plus tard, Kim a ajouté un autre tweet où elle a exprimé le nombre de fans qui ont répondu avec des questions et des théories sur Carole. “Wow la quantité de textes que j’ai reçus sur Tiger King depuis que j’ai tweeté à ce sujet, tous ont mentionné leur croyance que Carol avait tué son mari!” elle a écrit. “Quelles sont vos pensées? Pensez-vous que Carol l’a tué?”

Quelqu’un a-t-il vu Tiger King sur Netflix?!?! C’est fou !!!!

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 22 mars 2020

Wow la quantité de textes que j’ai reçus sur Tiger King depuis que j’ai tweeté à ce sujet, tous ont mentionné leur croyance que Carol avait tué son mari! Quelles sont vos pensées? Pensez-vous que Carol l’a tué?

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 mars 2020

“Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” est maintenant en streaming sur Netflix.

