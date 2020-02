Caroline Flack a prévu une journée de bien-être pour le chien Ruby

2020-02-17 11:30:04

Caroline Flack a prévu une journée de bien-être pour son chien au Country Dog Hotel & Spa avant son décès tragique samedi (15.02.20).

La star de 40 ans s’est dévastée samedi (15.02.20), juste un jour avant qu’elle ne devait emmener sa bien-aimée Ruby au Country Dog Hotel & Spa à Bridgwater, Devon pendant quelques jours.

Écrivant sur leur page Instagram, The Country Dog Hotel & Spa a partagé: “Nous ne pouvons pas croire que vous êtes parti. Nous avons seulement parlé et envoyé des messages cette semaine. Au moment où j’écris ceci, vous étiez censé être ici avec Ruby et nous aujourd’hui. Vos soins et l’inquiétude pour Ruby a toujours été au premier plan dans votre esprit malgré les moments les plus difficiles de votre vie et votre fragilité. Vos messages et appels étaient pleins d’amour et de gratitude. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point nous sommes dévastés. Caroline, nous sera toujours là pour Ruby et continuera à s’occuper d’elle, toujours. C’est un chien si spécial. Tout comme nous en avons parlé … Ruby est différent des autres chiots et il est aussi tellement spécial. Nous avons partagé votre photo préférée de son (sic) ”

L’hôtel pour chiens a promis de s’assurer que Ruby – qui est un bouledogue français – n’aurait “que le meilleur”.

Ils ont ajouté: “Je sais que vous vouliez qu’elle coure librement dans les champs et se blottisse dans son lit et nous nous assurerons qu’elle le fasse. Elle n’aura que le meilleur. Je vous le promets … Nous espérons qu’ils laisseront votre famille tranquille et enfin reculer. Dans un monde où vous pouvez être n’importe quoi, soyez gentil. RIP notre belle Caroline (sic) ”

Dans des circonstances encore plus tragiques, le dernier post Instagram partagé par Caroline était son baiser Ruby dans une série de selfies mignons.

Le triste décès de Caroline a été confirmé par sa famille dans un communiqué publié ce week-end, qui se lisait comme suit: “Nous pouvons confirmer que notre Caroline est décédée aujourd’hui le 15 février. Nous demandons à la presse de respecter l’intimité de la famille en cette période difficile. temps.”

