Caroline Flack se sépare de Lewis Burton

Caroline Flack s’est séparée de Lewis Burton, un mois après avoir été arrêtée pour l’avoir agressé à son domicile.

Caroline Flack s’est séparée de Lewis Burton.

La présentatrice de télévision âgée de 40 ans a été arrêtée le mois dernier pour avoir prétendument agressé son petit-ami de l’époque, Lewis, dans leur maison de Londres, et après avoir passé du temps à la suite de l’arrestation, elle a maintenant officiellement annoncé l’heure de son histoire d’amour.

Un initié a déclaré au journal The Sun: “L’interdiction de communication et la distance entre eux à Noël et au Nouvel An ont fait du bien à Lewis.

“Il est prêt à poursuivre sa vie maintenant.”

La nouvelle survient après que Lewis, 27 ans, ait initialement utilisé les médias sociaux pour défendre Caroline après leur prétendu différend domestique, alors qu’il insistait sur le fait qu’elle “ne méritait aucun” des commentaires négatifs qu’elle recevait à l’époque.

Il a écrit: “Je suis fatigué des mensonges et des abus visant ma petite amie. Ce n’est pas une chasse aux sorcières, c’est la vie de quelqu’un. Je n’ai signé aucun NDA. Pourquoi le ferais-je? Caroline est la plus jolie fille. Loyale et gentille Elle ne mérite rien de tout cela. ”

Lewis s’est également prononcé après une audience devant le tribunal le 23 décembre, au cours de laquelle il a été interdit à Caroline de le contacter.

Il a déclaré à l’époque: “C’est navrant de ne pas voir ma petite amie à Noël.

“Les disputes se produisent tous les jours dans chaque relation. Éviscéré, je ne suis pas autorisé à la protéger pour le moment.”

Caroline – qui a renoncé à héberger “ Love Island ” au milieu des allégations – a nié avoir agressé Lewis et a été libérée sous caution jusqu’à son procès le 4 mars.

La star avait déjà fui à Los Angeles pour “s’éclaircir la tête” après son arrestation, mais est récemment retournée au Royaume-Uni avant son procès.

Une source a déclaré à propos de son voyage à Los Angeles: “Caroline se sent piégée au Royaume-Uni. Elle ne peut ni voir ni communiquer avec Lewis, mais elle ne veut pas non plus retourner dans son appartement parce que tous ses mouvements sont documentés par des photographes.”

“Caroline n’est pas quelqu’un qui peut s’asseoir autour de ses pouces jusqu’en mars. Elle se rend folle, car elle aime être occupée. Donc, après avoir passé la période des fêtes avec sa famille et ses amis, elle est partie à Los Angeles.

“Chaque fois qu’elle a traversé des moments difficiles, elle s’est toujours” retrouvée “dans les montagnes, loin des feux de la rampe. Elle veut sentir le soleil sur sa peau, faire de longues randonnées et se vider la tête.”

