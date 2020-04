Carrie et Saul se ruent dans une fin pour les âges

Lorsque les Sopranos ont pris leur dernier élan, les fans et les critiques ont regardé Tony Soprano (James Gandolfini) et sa famille assis dans un restaurant avant que l’écran ne devienne soudain noir. Ce choix ne convenait pas à tout le monde, et il n’y avait aucun moyen.

On pourrait dire la même chose de Seinfeld, qui, en tant que comédie, avait des normes différentes mais comptait encore des dizaines de millions de téléspectateurs sur sa fin. Après une décennie de ce gang se chamaillant dans les dîners et faisant des choses principalement inoffensives, les personnages principaux ont fermé la série dans une cellule de prison.

[Spoiler alert: Plot details for all eight seasons of ‘Homeland’ follow.]

Alors que Homeland approchait de sa finale après huit saisons, vous ne pouviez pas reprocher aux fans d’être prudemment optimistes. Bien que nous ayons eu une configuration brillante dans l’avant-dernier épisode, la série aurait pu prendre un certain nombre de mauvais tours dans la finale.

Heureusement, cela ne s’est pas produit. Après un duel aux enjeux incroyablement élevés entre Carrie Mathison (Claire Danes) et Saul Berenson (Mandy Patinkin), le spectacle a clôturé son long terme avec une fin pour les âges.

Carrie Mathison a poussé Saul Berenson au bord du gouffre

(L-R): Mandy Patinkin dans le rôle de Saul Berenson et Claire Danes dans le rôle de Carrie Mathison dans HOMELAND, «Prisoners of War» | Erica Parise / SHOWTIME

Après le 11e épisode de la dernière saison de Homeland, la plupart des fans avaient probablement les mots «Kill Saul» dans leur tête. Alors que l’idée semblait impensable il y a quelques épisodes, les téléspectateurs ont probablement commencé à réaliser que tout était possible une fois que Carrie Mathison en serait convaincue.

Mais cela n’a pas rendu le concept moins horrible. Lorsque Carrie a demandé à des agents chimiques d’utiliser Saul auprès d’un agent russe, elle a tracé une ligne dans le sable. À ce stade, elle avait officiellement comploté contre le conseiller américain à la sécurité nationale. (Oubliez un instant que Saul est aussi comme un père pour Carrie.)

Une fois qu’elle a giflé les produits chimiques sur le cou de Saul, Carrie a amené le placard à son point de rupture. Et quand elle a fait appel à l’équipe de mise à mort russe, elle avait franchi la dernière ligne existante de sa carrière d’espionne.

Dans un moment atroce, alors qu’un agent russe tenait une injection létale à quelques millimètres des pieds de Saul, le temps semblait s’arrêter. Saul craquerait-il jamais? Et Carrie se révélerait-elle aussi froide que les personnages les plus hideux jamais vus sur Homeland?

Saul a rapidement éclairci la question. Alors que Carrie menaçait de se suicider, Saul lui fit signe de se rapprocher, à peine capable de parler. Mais il avait quelque chose à dire: “Va te faire foutre.”

Les trahisons de Carrie ne se sont poursuivies qu’à partir de là

(L-R): Costa Ronin comme Yevgeny et Claire Danes comme Carrie Mathison dans HOMELAND, «Prisoners of War» | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Après avoir empoisonné et presque tué son mentor n’a pas fonctionné, Carrie est allée à son plan de sauvegarde. Cela impliquait un voyage en Israël et un contre-emploi sur la sœur de Saul. Cette fois, son plan (déclarer Saul mort) a fonctionné; elle a obtenu le nom de l’actif de Saul à Moscou. De là, elle a commencé à l’échanger contre l’enregistreur de vol.

Au cours de cette transaction, Saul s’est réveillé et a fait de son mieux pour protéger son agent. Il était trop tard et des décennies de travail se sont terminées avec le très courageux «professeur d’anglais» se suicidant dans une salle du sous-sol de l’ONU.

Peu de temps après, le monde a regardé la Russie produire l’enregistreur de vol en direct sur film et a supprimé la prétention à la guerre entre les États-Unis et le Pakistan. Carrie avait accompli sa mission, à un coût insondable pour elle et son pays.

Mais elle n’avait pas fini. Après «deux ans plus tard», nous la retrouvons, elle et Yevgeny Gromov (Costa Ronin), qui vivent heureux en couple à Moscou. Carrie avait fait défection et était devenue un agent russe. En tant que dernier majeur de son ancienne patrie, elle a même écrit un livre expliquant pourquoi elle l’a fait.

C’était une histoire de couverture solide. Quand Saul ne pouvait pas croire que quelqu’un avait utilisé son signal après la mort de l’agent, il lui suffisait de regarder à l’intérieur. L’agent imprudent et dépassé dont il avait été le mentor pendant toutes ces années avait réussi un coup d’État que les générations futures célébreraient probablement. Et Homeland a eu une fin qui se classe parmi les meilleurs de tous les temps à la télévision.

