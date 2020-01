Carrie Fisher ne pensait pas que les gens se soucieraient de l’affaire Harrison Ford

2020-01-04 07:30:05

Todd Fisher, le frère de Carrie Fisher, a révélé que la défunte actrice ne pensait pas que les gens seraient dérangés par sa liaison avec la co-star de ‘Star Wars’ Harrison Ford.

Carrie Fisher ne pensait pas que quiconque se “soucierait” de sa liaison avec Harrison Ford.

L’actrice de “ Star Wars ” – décédée tragiquement en décembre 2016 à l’âge de 60 ans – a révélé dans son livre “ The Princess Diarist ” qu’elle avait eu une liaison avec sa co-star pendant le tournage du film de science-fiction à succès franchise quand ils étaient dans la vingtaine.

Harrison était marié à l’illustratrice et chef Mary Marquardt – qu’il a divorcé en 1979, après 15 ans de mariage – à l’époque.

Et maintenant, son frère Todd Fisher, a révélé que même si son défunt frère regrettait d’avoir révélé leur romance dans son journal, elle n’imaginait pas que les gens en seraient si dérangés, c’est pourquoi elle a décidé de le publier contre l’avis de leur défunt. la célèbre mère de l’actrice, Debbie Reynolds.

Apparue sur le podcast ‘A Life Lived’, Todd, 61 ans, a révélé: “‘The Princess Diarist’, elle n’a aucun regret à ce sujet.

“La seule partie qu’elle a regrettée était la partie où elle a parlé de Harrison et de l’affaire qu’ils avaient ensemble.

“Ma mère l’a avertie, soit dit en passant, de ne pas écrire cela, de ne pas publier cette partie, parce que ma mère avait vu le livre avant sa publication et lui a dit:” Ne fais pas ça. ”

“Et Carrie était comme,” Ah, personne ne s’en soucie. Vous savez, c’est le 21ème siècle … ”

Et il s’est avéré qu’elle avait tort et ma mère avait raison, car il y avait encore un certain nombre de personnes qui pensaient que c’était inapproprié.

“Ce n’est pas quelque chose qui devait être là-dedans et Carrie a un peu regretté que ce soit là-dedans.

“Elle n’a pas regretté ce qui s’est passé, c’était une belle histoire d’amour innocent, des gens dans la vingtaine, ce n’était pas si grave.

“Mais il y a un monde immense et un problème de moralité qui existe sur terre et certaines personnes n’aiment pas cela quand on leur met cela en face, et je pense que c’est ce qu’elle a ressenti.

“Alors, elle l’a regretté.”

Dans ses mémoires «My Girls: A Lifetime with Carrie and Debbie», Todd a révélé que Debbie – décédée le lendemain de Carrie – avait averti Carrie de ne pas parler de l’affaire.

Todd a écrit: “Aucun d’eux n’avait l’illusion qu’ils avaient un avenir ensemble. Ils agissaient simplement sur une forte attraction mutuelle tout en faisant un film ensemble, comme si ce n’était pas l’une des plus anciennes histoires d’Hollywood.

“Ce que Harrison et tout le monde ne savent peut-être pas, c’est que Carrie est allée voir maman juste après que le livre soit devenu un gros problème et a dit: ‘Tu avais raison, je n’aurais pas dû raconter cette histoire.’ Pour ce que ça vaut, Harrison, elle a vraiment regretté d’avoir raconté l’histoire de cette affaire. ”

Carrie a fait la révélation choquante un mois avant son décès en novembre 2016, lorsqu’elle a qualifié l’affaire de trois mois d ‘”intense”.

Elle a dit: “C’était tellement intense. C’était Han et Leia pendant la semaine, et Carrie et Harrison pendant le week-end.”

Et Carrie a également insisté pour qu’elle donne à Harrison, 77 ans, de nombreux avertissements avant de publier son livre révélateur.

Elle a dit: “Je ne l’aurais pas tendu une embuscade comme ça, mais c’est quand même … peu importe si je lui ai dit ou non, ça ressemble probablement à une embuscade. Ça ressemble à une embuscade pour moi, et c’est moi qui l’a écrit.

“J’ai dit:” J’ai trouvé les journaux que j’ai conservés pendant le premier film et je vais probablement les publier “. Et il a juste en quelque sorte levé le doigt et dit: “Avocat!” “

