Carrie Underwood a appris de ses fausses couches

2020-03-03 01:30:05

Carrie Underwood dit que son expérience “difficile” avec une fausse couche lui a appris qu’elle n’était “pas en contrôle de tout”.

Carrie Underwood dit que son expérience avec une fausse couche lui a appris qu’elle n’est pas “en contrôle de tout”.

La star de country âgée de 36 ans a subi trois fausses couches dévastatrices entre les naissances de ses deux fils Isaiah, cinq ans, et Jacob, 13 mois, et a déclaré que même si l’expérience était “difficile”, elle a finalement le sentiment que cela lui a appris une leçon importante .

Elle a expliqué: “Pour mon corps, ne pas faire quelque chose qu’il était” censé faire “était une pilule difficile à avaler. Cela m’a rappelé que je ne contrôlais pas tout.”

Carrie a finalement partagé son histoire avec le public et a immédiatement ressenti un «poids levé de [her] épaules”.

S’adressant au numéro d’avril du magazine Women’s Health, elle a ajouté: “Ce n’est pas un sale secret. C’est quelque chose que beaucoup de femmes traversent.”

Pendant ce temps, la hitmaker “ Before He Cheats ” – qui a ses fils avec son mari Mike Fisher – avait précédemment révélé ses trois fausses couches, qu’elle avait connues en moins de deux ans, lui avait fait penser qu’il y avait quelque chose de “mal” avec elle.

Elle a dit: “Bien sûr, vous vous demandez si c’est vous, qu’est-ce que je fais mal ou qu’est-ce que j’ai mal fait. Je me souviens d’avoir eu des conversations avec Mike essayant de comprendre tout cela.”

Et l’épreuve a également incité la chanteuse – qui est une fervente chrétienne – à remettre en question sa relation avec Dieu, alors qu’elle disait à l’être qu’elle “abandonnait”.

Elle a ajouté: “J’ai toujours voulu être une bonne fille pour mes parents mais aussi pour Dieu et ne pas nous plaindre, car nous sommes au-delà de la bénédiction. Je fais ce que j’aime, j’ai une famille incroyable. J’ai Mike, je a Isaiah, j’ai de grands parents. J’ai toutes ces personnes incroyables autour de moi, et je ne veux jamais me plaindre.

“Mais les fausses couches m’ont fait devenir réel avec Dieu et dire:” D’accord, j’abandonne un peu. Si cela n’est pas censé se produire, alors je dois l’accepter et savoir qu’un jour je comprendrai Pourquoi.’ ”

Heureusement, la beauté a finalement reçu de bonnes nouvelles lorsqu’elle est tombée enceinte de Jacob.

Carrie a déclaré: “Nous avons entendu que tout allait bien et j’étais enceinte de Jacob. Il est juste ce parfait petit groupe de smiley.”

Mots clés: Carrie Underwood

Retour au flux

.