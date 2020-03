Carrie Underwood mangeait 800 calories par jour

2020-03-03 22:30:04

Carrie Underwood ne mangerait pas plus de 800 calories, mais elle a réalisé que cela la rendait malade.

Carrie Underwood se limitait à 800 calories par jour.

Le hitmaker “ Before He Cheats ” est devenu un défenseur de la bonne nourriture et de l’exercice, mais elle a admis qu’elle n’avait pas toujours de bonnes habitudes alimentaires et, à un moment donné, elle s’est tellement limitée qu’elle a commencé à se sentir mal.

S’exprimant sur ‘AUJOURD’HUI’ mardi (03.03.20), elle a déclaré: “Cela m’a pris une minute, j’ai dû commencer à me sentir mal, physiquement, avant de pouvoir me dire:” Quelque chose ne va pas ici “. Et ça était un manque de connaissances et un manque de savoir comment prendre soin de moi donc aller trop loin dans l’autre sens m’a amené à comprendre ce qui fonctionne parce que je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux alors cela m’a conduit pour faire mieux. ”

Et, bien que la chanteuse de 36 ans ait une salle de sport portable pour ses tournées, la beauté blonde pense qu’elle est l’une des “personnes les plus normales du monde”.

Elle a dit: “Je suis l’une des personnes les plus normales au monde – j’ai juste le travail le plus cool qui me mette devant des millions de personnes.”

Elle a peut-être un emploi du temps chargé en tant qu’interprète et mère de ses deux enfants Isaiah, cinq ans, et Jacob, 13 mois, mais elle a encore le temps de s’entraîner parce qu’elle veut s’assurer qu’elle est là pour longtemps pour ses bébés.

Elle a expliqué: “Vous êtes important, bien sûr, vos bébés sont importants mais vous êtes important et si vous n’avez pas votre équilibre, tout le reste est déséquilibré alors donnez-vous 30 minutes, 20 minutes, une heure, tout ce que vous pouvez épargner faire quelque chose pour vous pour vous garder en bonne santé, pour vous garder plus longtemps.

«Je me sens tellement mieux tout au long de ma journée quand j’ai ça le matin, mes enfants profitent de mon entraînement parce que je suis plus centré, j’ai soufflé un peu de vapeur, j’ai eu ce temps pour moi.

“En fin de compte, je veux rester aussi longtemps que possible et pas seulement vivre plus longtemps, mais avoir ces années pleines et bonnes et je le veux pour eux.”

