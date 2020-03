Carrie Underwood parle de régime qui lui a fait se sentir horrible et de ce qu’elle mange maintenant au cours d’une journée typique

La star de la musique country Carrie Underwood est connue pour sa voix stellaire ainsi que son engagement envers la santé et le bien-être. Elle a également sa propre ligne de style de vie de remise en forme, CALIA par Carrie Underwood, et a récemment publié un livre avec son entraîneur et nutritionniste.

La chanteuse primée a récemment partagé un plan de régime alimentaire qui est devenu malsain et a révélé à quoi elle se tourne aujourd’hui pour la nutrition.

Carrie Underwood | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Underwood et Fisher sont «une bonne équipe»

La chanteuse de Cry Pretty reste occupée dans sa carrière et à la maison avec deux jeunes fils – Isaiah, 5 ans, et Jacob, 1 – avec le mari du joueur de hockey professionnel Mike Fisher. En dépit d’être un couple célèbre, Underwood insiste sur le fait qu’ils ne sont qu’une famille de tous les jours et choisit de laisser son statut de superstar sur scène.

“Nous sommes juste des gens vraiment normaux et je suis tellement reconnaissante que nous le soyons”, a-t-elle récemment déclaré à People. «J’ai l’impression que si j’étais la personne que je suis sur scène quand je suis à la maison, je ne sais tout simplement pas si cette personne aimerait avoir trop d’amis. J’adore jouer ce rôle, mais vous ne pouvez pas toujours être si grand en tant que personnalité. Eh bien, je suppose que vous le pouvez, mais ça doit être épuisant. “

Bien qu’ils se séparent en ce qui concerne les régimes alimentaires – elle est végétalienne, il aime la viande – ils équilibrent les tâches ménagères pour s’adapter aux horaires chargés des autres. “Nous sommes une bonne équipe”, a-t-elle déclaré à Women’s Health.

Underwood accorde la priorité au temps en famille, se faisant un devoir de se rassembler à la fin de la journée. «Nous dînons ensemble six soirs par semaine», a-t-elle expliqué. «J’ai l’impression que c’est quelque chose de vraiment important. Ce dont mon mari et moi parlons plus que tout, c’est de savoir comment garantir à nos enfants une enfance «normale». C’est difficile avec cette vie particulière. “

Plan de régime antérieur

La chanteuse country vient de sortir son premier livre, Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul et Get Strong With Fit52Life, en collaboration avec la formatrice Eve Overland et la nutritionniste Cara Clark. Underwood espère inspirer les femmes à faire des choix sains et offrir un guide du bien-être. La star de la musique a décrit sa propre expérience avec l’image corporelle et les régimes amaigrissants, en particulier lorsqu’elle était sur American Idol en 2005 et a vu des messages négatifs en ligne.

“Je ne devrais pas me soucier de ce que les autres pensent de moi”, a déclaré la gagnante d’un Grammy, se rendant compte que certains aliments qu’elle choisissait n’étaient pas bénéfiques. «J’étais fatigué et j’ai continué à acheter des vêtements plus gros. Je savais que je pouvais être meilleur pour moi et j’ai laissé mes ennemis être mes motivateurs. »

Après avoir remporté American Idol, Underwood est devenu plus conscient des calories et a commencé à travailler plus souvent, obtenant des résultats positifs. «Je dormais mieux et j’avais plus d’énergie pour notre programme exténuant», se souvient-elle, puis elle a révélé qu’elle commençait à faire plus d’exercice et à manger moins – aussi peu que 800 calories par jour – pensant que les ajustements lui apporteraient un résultat encore meilleur.

Malgré la perte de poids, la stratégie de Underwood a commencé à déclencher une boucle malsaine de manger à bascule. «Je« tomberais du chariot », puis je me sentirais mal et recommencerais le cycle», a-t-elle partagé. “Votre corps crie, j’ai besoin de plus de calories, j’ai besoin de plus de glucides!”

Le plan nutritionnel d’Underwood aujourd’hui

Maintenant, Underwood donne la priorité à la santé par rapport au poids et se concentre sur 45% de glucides, 30% de matières grasses et 25% de protéines. Selon Women’s Health, le régime alimentaire typique de la chanteuse country comprend un brouhaha au tofu ou au blanc d’œuf, du pain grillé Ezekiel, des baies et du café avant son entraînement; un sandwich Tofurky, tomate, avocat, oignon rouge, épinards et moutarde au déjeuner; un smoothie vert ou une barre protéinée pour une collation; puis des légumes rôtis et un morceau de poulet végétalien ou un sauté de tofu pour le dîner. Pas un pour les bonbons, Underwood a un régal qu’elle aime se livrer.

“J’ai mon étau et c’est du vin rouge”, a-t-elle révélé. “C’est bon pour mon cœur, non?!”

Le livre de Underwood Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul et Get Strong With Fit52Life est en vente maintenant.