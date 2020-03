Carrie Underwood parle de trois fausses couches alors qu’elle couvre la santé des femmes

Carrie Underwood s’ouvre sur quelques précieuses leçons qu’elle a apprises.

Dans une interview avec Santé des femmes pour leur histoire d’avril, la femme de 36 ans a parlé de la trois fausses couches elle a connu en moins de deux ans avant la naissance de son deuxième fils, Jacob, 13 mois. La chanteuse de “Cry Pretty” a également un autre fils, Isiah, 5 ans, avec son mari Mike Fisher.

“Pour que mon corps ne fasse pas quelque chose qu’il était ‘censé faire’, c’était une pilule difficile à avaler”, a déclaré Underwood à Women’s Health. “Cela m’a rappelé que je ne contrôle pas tout.”

Après s’être ouverte sur ses fausses couches, l’alun “American Idol” a senti un “poids me décoller des épaules”. La franchise d’Underwood a également inspiré d’autres femmes à parler d’expériences similaires.

“Ce n’est pas un sale secret”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose que beaucoup de femmes traversent.”

La gagnante d’un Grammy a également parlé de sa lutte avec l’image corporelle au fil des ans. Selon Underwood, pendant son passage sur “American Idol” en 2005, des trolls l’ont critiquée en ligne et l’ont appelée “grosse”.

“Je ne devrais pas me soucier de ce que les autres pensent de moi”, se souvient Underwood, admettant que son régime de quesadillas et de pâtes n’était pas sain. “J’étais fatigué et j’ai continué à acheter des vêtements plus gros. Je savais que je pouvais être meilleur pour moi-même et j’ai laissé mes ennemis me motiver.”

Lorsque la chanteuse “Before He Cheats” a fait la tournée “American Idol” après sa victoire, elle a décidé d’apporter des changements sains comme compter les calories, lire les étiquettes nutritionnelles et s’entraîner. “Je dormais mieux et j’avais plus d’énergie pour notre programme exténuant”, a-t-elle expliqué.

Cependant, elle a alors commencé à pousser son nouveau style de vie trop loin en faisant plus d’exercice et en mangeant moins. Comme le note la santé des femmes, à un moment donné, Underwood consommait aussi peu que 800 calories par jour – et elle avait du mal à s’en tenir à son régime strict.

«Je« tomberais du chariot », puis je me sentirais mal et recommencerais le cycle», se souvient-elle. “Votre corps crie:” J’ai besoin de plus de calories, j’ai besoin de plus de glucides! “”

Lorsqu’on lui a demandé si elle classerait cela comme une alimentation désordonnée, Underwood a répondu: «Je ne l’appellerais vraiment pas ainsi.

De nombreuses années plus tard, la chanteuse de “Jesus Take the Wheel” a expliqué à quel point elle avait désormais un état d’esprit différent sur ce que signifie être en bonne santé, bien qu’elle compte toujours les calories.

“J’adore les règles”, a admis Underwood. «C’est comme ça que je me sens bien et c’est comme ça que je fonctionne.»

Comme tout le monde, la star du pays a au moins un vice. “C’est du vin rouge”, a-t-elle dit. “C’est bon pour mon cœur, non?!”

Voir plus de la couverture de Underwood’s Women’s Health, ici.

