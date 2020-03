Carson Daly et sa femme Siri souhaitent la bienvenue à leur fille Goldie au milieu d’une pandémie de coronavirus

Carson Daly s’est ouvert sur “l’anxiété supplémentaire” pour sa famille avant que son épouse Siri Pinter n’ait donné naissance à leur petite fille nouveau-née, Goldie, jeudi.

Leur fille est née à New York et a accouché pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a conduit à certaines conditions hospitalières uniques que Daly a détaillées lors d’une apparition sur “AUJOURD’HUI” ce matin.

“Je me réveille aujourd’hui vraiment profondément profondément ému – deux choses me viennent à l’esprit. Premièrement, la force de regarder ma femme Siri pendant cette grossesse, étant enceinte de neuf mois à ce moment, vous pouvez imaginer l’anxiété supplémentaire”, a-t-il expliqué à ses co-hôtes, qui travaillaient presque tous à distance.

“Je l’ai déposée à l’hôpital parce que les hôpitaux de New York et de ses environs, comme vous pouvez l’imaginer, ont de toutes nouvelles directives et elle est allée seule mercredi soir”, a-t-il poursuivi. “Je n’ai pu la rejoindre que pour la naissance, puis j’ai dû repartir car ils essayent rapidement de faire tourner ces pièces.”

Il a ensuite loué “l’héroïsme” de Siri, la qualifiant de “super-héros”, avant de remercier également le personnel médical. “Le travail qu’ils font sur les lignes de front, vous n’y croyez pas tant que vous n’y êtes pas réellement et ne pouvez le voir”, a-t-il dit.

Cela fait écho aux sentiments qu’il a exprimés lors de l’annonce de la naissance de Goldie hier, car Carson a déclaré que «la famille Daly veut envoyer un cri spécial au personnel médical incroyablement courageux et désintéressé de notre hôpital de New York et aux nombreuses personnes courageuses en première ligne. de ce terrible virus. “

“Nous remercions Dieu non seulement pour la naissance en toute sécurité de notre fille, mais pour leur travail inlassable auprès de tant de personnes dans le besoin”, a poursuivi son message. “C’est un événement doux-amer pour nous car nous sommes extrêmement reconnaissants, mais aussi conscients de cette période sans précédent dans notre histoire. Nous apprécions vos meilleurs voeux et vous demandons de vous joindre à nous pour prier pour les nombreuses souffrances du monde entier. Que Dieu vous bénisse tous . “

Lors de son apparition matinale, Daly a déclaré que maman et son enfant allaient bien, avant de révéler l’histoire derrière son nom.

“Je viens de recevoir les résultats de mon kit ADN d’ascendance que ma sœur m’a récupéré pour Noël il y a peu de temps et cela a confirmé mon 98% d’irlandais. Alors je regardais des noms irlandais le matin de la Saint-Patrick et je suis tombé sur Goldie” il a dit. “Je pensais que c’était notre quatrième enfant, elle ressemble au pot d’or à la fin de notre arc-en-ciel familial et j’ai dit à Siri, ‘Que pensez-vous de Goldie Patricia?’ et c’était tout. Une de ces choses que nous savions. “

Son deuxième prénom, Patricia, était également le nom de la mère de Carson, décédée en 2017. “Cela aurait été l’anniversaire de ma mère demain, donc ça a été plutôt sympa”, a-t-il ajouté.

