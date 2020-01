Casey Batchelor ciblé par les trolls sur la prise de poids pendant la grossesse

2020-01-25 09:30:03

Casey Batchelor a été ciblée par des trolls cruels qui ont laissé des commentaires désagréables sur le gain de poids de sa grossesse.

Casey Batchelor est restée “dévastée” après que des trolls cruels se soient moqués de sa prise de poids pendant la grossesse.

La star de 35 ans – qui a déjà Florence, âgée de 20 mois, avec le fiancé Dane Goodson – devrait donner naissance à son deuxième enfant plus tard ce mois-ci et ne peut pas croire qu’elle a été ciblée sur sa forme.

Elle a dit: “Je ne pouvais pas y croire quand j’ai vu les commentaires. J’étais dévastée – vraiment bouleversée et en larmes.

«Je suis enceinte pour l’amour de Dieu! Je ne peux pas profiter des dernières semaines de ma grossesse sans ces ordures? Les trolls ne peuvent-ils pas avoir un jour de congé?

“Obtenir des commentaires disant que je ressemble à un pétrolier et que j’ai plus d’un bébé là-bas est bouleversant. Les gens ont sérieusement besoin d’aide.

“Mon ventre ne restera pas plat quand je suis enceinte – ni chez aucune femme. Quelqu’un a écrit que je devais aller au gymnase et perdre du poids. Je porte un être humain en pleine croissance – je ne me suis pas contenté de mettre sur quelques livres de Noël. ”

Et Casey ne croit pas que les intimidateurs en ligne seraient assez courageux pour lui faire des commentaires.

Elle a dit: “La chose qui m’a étonné au sujet des trolls, est-ce qu’ils auraient les boules pour venir me voir dans un supermarché et me dire que je dois aller au gymnase? Probablement pas.”

La beauté brune a maintenant appelé à une réglementation plus stricte des plateformes de médias sociaux.

Elle a déclaré: “Cibler une femme enceinte et l’appeler grosse est au-delà de l’intimidation. C’est carrément dégoûtant.

“Cela m’a vraiment déprimé. Les médias sociaux sont hors de contrôle et je pense que tout le monde devrait être surveillé par les personnes qui gèrent ces sites.”

Mots clés: Casey Batchelor, Dane Goodson

