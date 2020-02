Casey Batchelor nomme sa fille Sadie

2020-02-25 13:30:06

La star de ‘Celebrity Big Brother’, Casey Batchelor, a révélé qu’elle et son fiancé Dane Goodson ont nommé leur petite fille Sadie, d’après l’actrice Sadie Frost.

Casey Batchelor a révélé que sa fille de trois semaines s’appelle Sadie.

La star de la télévision de 35 ans et son fiancé Dane Goodson ont tous deux convenu du surnom après avoir été inspirée par l’actrice Sadie Frost.

S’exprimant dans une interview avec New! magazine, Casey a partagé: “Je suis resté avec Sadie depuis que je suis enceinte de trois mois … Je pensais à certaines actrices et je pensais à Sadie Frost. Je me disais:” Oh, j’aime Sadie “, Dane l’aimait aussi . ”

Casey a également expliqué pourquoi elle avait décidé d’accoucher bébé Sadie via une césarienne, admettant qu’elle avait fait le choix après avoir eu un “moment traumatisant” lors de la naissance de sa première fille, Florence, âgée de 20 mois.

Elle a dit: “J’ai beaucoup réfléchi pendant toute la grossesse pour savoir si je devais avoir un accouchement naturel ou une césarienne.

“J’ai décidé d’avoir une césarienne parce que j’ai eu un moment traumatisant avec Florence où tout s’est mal passé.

“Ils ont perforé ma colonne vertébrale, j’ai eu une pince et ils m’ont coupé. Cette fois-ci, c’était beaucoup plus calme et plus détendu et tout s’est tellement mieux passé.”

L’ancienne star de «Celebrity Big Brother» a admis qu’elle «n’avait pas mal» cette fois, mais elle avait une pensée maladroite à mi-chemin de son travail.

Elle a dit: “Quand je donnais naissance à Florence, je poussais et les gens étaient là-bas, mais tu t’en fous.

“Cette fois, je n’ai pas souffert, mais je me disais:” Il y a beaucoup de gens qui regardent ma religieuse “. Je ne m’étais pas rasé!

“La première fois était dégoûtante, mais cette fois les gens regardaient ma nonne velue! [laughs]”

Le couple heureux a révélé qu’ils attendaient un deuxième enfant en juillet de l’année dernière, la nouvelle étant arrivée 14 mois seulement après la naissance de Florence – et Casey a maintenant admis que s’ils avaient un troisième bébé, elle voulait le faire avant de se marier .

Elle a expliqué: “Eh bien, si nous avons plus d’enfants, je préfère les avoir tous là-bas … Si j’avais juste Sadie et Florence là-bas et que j’avais ensuite d’autres enfants, ce ne serait pas juste.”

L’instructeur de yoga a précédemment déclaré que, bien qu’elle et son fiancé vendeur Dane voulaient agrandir leur famille, ils n’étaient pas préparés à la rapidité avec laquelle cela se produirait.

Annonçant sa nouvelle l’été dernier, elle a déclaré: “ Je vais avoir deux bébés à 20 mois d’intervalle … Je n’arrive pas à y croire! Ce sera difficile, mais je vais surfer sur la tempête – nous sommes tellement ravis d’avoir un autre bébé! “

Mots clés: Casey Batchelor, Dane Goodson

Retour au flux

.