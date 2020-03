2020-03-14 07:30:05

Casey Batchelor veut un fils.

L’ancienne star de “ Celebrity Big Brother ” et son fiancé Dane Goodson n’ont accueilli la fille Sadie – une sœur de Florence âgée de 21 mois – il y a cinq semaines, mais ils pensent déjà à l’avenir parce qu’ils ne veulent pas d’un âge trop grand écart entre leurs enfants.

Et le couple a décidé d’attendre pour se marier jusqu’à ce que leur famille soit complète pour que tous leurs enfants puissent être à leur mariage.

Casey a déclaré au magazine Closer: “Avant que nous n’ayons Florence, nous avions dit que nous en aurions quatre ou cinq – maintenant nous n’en sommes pas si sûrs.

“Nous allons certainement réessayer et ce serait bien d’avoir un garçon.

“J’aimerais aussi un autre petit écart d’âge, parce que tu es encore en mode bébé alors.

“Je préfère le faire et ne pas avoir des années et des années de couches.

“Alors ce serait bien d’avoir tous nos enfants à notre mariage.”

La star de 35 ans ne se “force” pas à perdre du poids pour son bébé, mais prévoit d’introduire bientôt un exercice “doux”.

Elle a déclaré: “Mon corps a fait une chose incroyable et je ne vais pas me mettre de pression, mais dans quelques semaines, je pourrais revenir à un yoga post-natal doux, qui se concentre sur la récupération et les exercices du plancher pelvien.”

L’ancien mannequin a vu ses seins 32GG réduits en 2014, mais ils sont revenus à sa taille de bonnet d’origine, avant de tomber à un D lorsqu’elle a perdu du poids en 2018.

Et Casey s’est retrouvée à un FF, mais elle ne passera pas sous le couteau pour une autre procédure jusqu’à ce qu’elle ait fini d’avoir des bébés.

Elle a dit: “Mes seins sont de retour. Je suis encore une tasse FF. Ils sont pourtant le fléau de ma vie.

“J’ai cessé d’allaiter Sadie maintenant et ils sont toujours énormes. Un que j’ai eu tous mes enfants, je vais probablement perdre du poids afin qu’ils rétrécissent à nouveau et peut-être que j’aurai une belle élévation.”

