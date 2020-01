Cassidy reviendra-t-elle? Susan Kelechi Watson pense que nous avons vu le dernier personnage de Jennifer Morrison

La première de This Is Us Saison 4 a présenté aux fans des personnages importants de l’histoire de la famille Pearson, notamment Malik (Asante Blackk), Jack (Blake Stadnik) et Cassidy (Jennifer Morrison). Malik est la nouvelle passion de Deja (Lyric Ross). Jack est le fils de Toby (Chris Sullivan) et Kate (Chrissy Metz). Pendant ce temps, Cassidy est devenu proche avec Kevin (Justin Hartley) et Nicky (Griffin Dunne). Et bien sûr, tout le monde attendait avec impatience de voir les nouveaux acteurs clés se dévoiler. Mais lors de la finale de la mi-saison, Kevin et Cassidy ont fait leurs adieux. Cassidy reviendra-t-elle sur This Is Us? Alors que l’arrière-saison de la saison 4 se poursuit, il semble moins probable que Morrison revienne pour reprendre son rôle.

[Alertespoil:[Spoileralert:C’est nous Saison 4.]

Qu’est-il arrivé à Kevin et Cassidy dans la saison 4 de «This Is Us»

Tout au long de la saison 4 de This Is Us, Cassidy s’est liée d’amitié avec Kevin et Nicky, car les trois sont des toxicomanes en convalescence. Au début, tout semble favorable et platonique. Mais le sixième épisode, intitulé «The Club», se termine par une rencontre majeure entre Kevin et Cassidy. Cette dernière se débat avec son mari. Et bien qu’elle aime sa famille, elle atteint son point le plus bas.

Puis dans le huitième épisode, intitulé «Désolé», Cassidy et Kevin doivent faire face aux conséquences de leurs actions. Cassidy dit à Kevin qu’ils n’ont rien fait de mal. Cependant, Nicky gronde Kevin en l’appelant une balle de démolition et blâme son neveu pour le mariage brisé de Cassidy.

Néanmoins, Nicky regrette plus tard ses paroles et enrôle Cassidy – qui signe ses papiers de divorce – pour retrouver Kevin. Pendant ce temps, Kevin est dans un bar. Et même s’il ne boit pas, il choisit un combat. Mais quand Nicky et Cassidy le trouvent, Kevin a une conversation honnête avec Cassidy, qui lui assure que son divorce n’est pas de sa faute.

Plus tard, Nicky prononce un discours à son audience, révélant qu’il a finalement trouvé le courage de se pardonner et d’accepter l’aide des gens autour de lui. Cela amène Kevin et Cassidy à réaliser que la même chose pourrait leur arriver. Et à la fin de l’épisode, Cassidy revient vers son mari et son fils. Ensuite, Kevin et Nicky rencontrent le clan Pearson pour Thanksgiving lors de la finale de la mi-saison.

L’équipe ‘This Is Us’ sur Kevin et Cassidy

Après la diffusion de “Sorry”, les fans de This Is Us se sont demandé si c’était la fin de l’arc de Cassidy. De nombreux téléspectateurs ont souligné que Cassidy a été présentée avec d’autres personnages qui continueront à être présents dans la série. Même ainsi, il semble que tout le monde devra attendre et voir ce qui se passera dans les épisodes ultérieurs.

Lors d’une conversation avec Deadline, le créateur Dan Fogelman a été directement demandé si Morrison reviendrait en tant que Cassidy sur This Is Us.

“Honnêtement, je ne peux pas en parler beaucoup sans trop en dévoiler”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’il est juste de dire qu’elle a joué un rôle gigantesque dans l’histoire de Kevin. Ce chapitre a été l’un des chapitres formatifs de sa vie. Que ce soit la fin de son voyage dans cette émission n’a pas encore été déterminée, mais personne ne s’en va vraiment pour toujours sur notre émission. “

Fogelman a également taquiné la probabilité que Cassidy devienne la mère du futur enfant de Kevin. Mais encore une fois, le créateur est resté maman.

Jennifer Morrison dans le rôle de Cassidy dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

«Nous aimons le [Morrison] et le caractère de Kevin et il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans et hors de sa vie romantiquement et amicalement, qui sont tous la mère possible de son bébé », a déclaré Fogelman. “C’est une réponse qui devrait être obtenue d’ici la fin de cette saison.”

Pendant ce temps, le producteur exécutif Isaac Aptaker a taquiné Cassidy est actuellement la personne «la plus probable» à être impliquée avec Kevin à ce stade.

“La seule personne avec laquelle il a récemment été amoureux est Cassidy”, a déclaré Aptaker au Hollywood Reporter. “Depuis la fin de l’épisode a révélé qu’il a une fiancée enceinte, il semble qu’elle est la personne la plus probable pour ce rôle.”

Cela dit, lors d’une conversation avec Us Weekly avant la première d’hiver, Susan Kelechi Watson a laissé entendre que Cassidy et Kevin ne seraient peut-être pas en phase finale. La publication a demandé à l’actrice derrière Beth s’ils avaient vu le dernier de Cassidy.

“Je pense que oui,” répondit Watson.

Qu’arrivera-t-il à Kevin dans la seconde moitié de la saison 4 de «This Is Us»?

Pour l’instant, il semble que Kevin va tout faire pour créer une histoire d’amour épique comme ses parents. La première de This Is Us Season 4 a montré aux téléspectateurs qu’il était impatient de trouver la femme de ses rêves et de fonder une famille. Et bien que Cassidy soit hors de vue – pour l’instant – il est possible qu’une autre explosion du passé se produise.

À la fin de l’épisode, Kevin a reçu un appel téléphonique de son ex-femme, Sophie (Alexandra Breckenridge). Alors naturellement, les fans sont maintenant curieux de voir où va cette relation. Mais Sophie sera-t-elle la mère du fils de Kevin? Les téléspectateurs devraient tenir bon, car nous aurons bientôt des réponses. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Aptaker a déclaré:

[Sophie] semble définitivement avoir les bons gènes pour la mère de ce futur enfant. C’est une avancée vraiment excitante pour nous. Cet épisode lance ce qui va être une autre trilogie où nous passons trois épisodes qui couvrent la même semaine dans le temps avec nos différents frères et sœurs Pearson. Donc, de quoi parle cet appel téléphonique, et si Sophie revient dans la vie de Kevin, c’est quelque chose qui sera répondu dans son épisode.

