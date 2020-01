Cassie Randolph dit que «la pression» a été difficile sur sa relation avec Colton Underwood

Cassie Randolph a reçu la dernière rose de Colton Underwood lors de sa saison de The Bachelor l’année dernière. Depuis lors, elle a été assez candide sur les difficultés qui accompagnent le fait d’être catapultée dans la célébrité de la télé-réalité.

Cassie Randolph et Colton Underwood | Jerod Harris / . pour Tubi

Dans une récente interview avec le podcast “I Suck At Life”, Randolph a déclaré qu’il n’était pas rare qu’elle “ait une panne” du fait qu’elle était sous les yeux du public.

«Honnêtement, l’une des choses les plus difficiles au début lorsque l’émission était diffusée n’était que la constante – tout changeait constamment. Donc, comme les opinions des gens sur vous changeraient d’une semaine à l’autre. Ou vous auriez peur de ce qui allait se passer dans le montage, quelque chose serait modifié bizarrement pour vous faire mal paraître qui ne s’est pas réellement produit. Vous savez, c’est juste beaucoup d’inconnus », a-t-elle déclaré.

Cassie Randolph a été choquée d’apprendre qu’elle était devenue une célébrité après avoir remporté “The Bachelor”

Randolph ne réalisait pas à quel point le Bachelor était populaire. La popularité va dans les deux sens. Elle a des fans très solidaires, mais elle fait également face à de nombreuses critiques non sollicitées.

“Je pense que j’étais juste naïf, mais je ne savais pas que les gens étaient tellement investis dans la série et qu’ils étaient très, très passionnés, ce qui est génial parce que mes comptes de fans sont incroyables. Ils sont si mignons, je les aime, j’aime le soutien. Mais je pense que la chose la plus difficile à gérer est qu’il y a toujours des éléments négatifs et positifs qui accompagnent tout et je pense que la chose la plus difficile est de voir ensuite dans les médias des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont si exagérées », a-t-elle déclaré.

Comment Cassie Randolph et Colton Underwood gèrent les rumeurs et la négativité en ligne

Randolph dit qu’elle apprend à «éliminer» les rumeurs et la négativité en ligne.

“J’ai appris à me débrouiller si j’avais l’impression que ça allait exploser et je me disais:” OK, tout le monde s’occupe de ça quand ils sont dans les médias, alors ne t’énerve pas trop. “Mais ensuite, certaines choses, vous savez, je pense qu’il est important de répondre si c’est important pour vous », a-t-elle déclaré.

Elle dit que Underwood apprend à faire de même.

«Il est également devenu très bon pour apprendre à laisser les choses tomber dans le dos. Parce que c’est juste inévitable, ça va juste arriver », a-t-elle déclaré.

Les médias et l’examen des fans ont été quelque chose que Randolph et Underwood ont dû apprendre à surmonter en couple.

“C’était un peu difficile pour notre relation avec toute la pression de tout le monde et des gens qui disent cela et vous vous dites:” En qui ai-je confiance? Qu’est-ce que je crois? L’avez-vous vraiment fait? »Ou« Pensez-vous vraiment cela? Parce que cette personne dit que vous pensez cela. “Nous avons dû apprendre à nous appuyer vraiment les uns sur les autres et à nous faire confiance”, a-t-elle déclaré.

En fin de compte, Randolph dit que l’expérience l’a rapprochée d’elle et d’Underwood.

Aujourd’hui, ils sont toujours heureux ensemble et prennent joyeusement leur temps en couple.

“Il n’y a pas d’urgence. J’ai l’impression que les gens attendent de plus en plus tard de se marier ou de se fiancer. C’est bon. Et vos 20 ans sont une sorte de période tumultueuse… est-ce le bon mot? Et je pense que lorsque vous prenez cette décision, vous voulez être prêt à le faire et donc c’est bien de prendre votre temps », explique Randolph.

