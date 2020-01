Cassie Randolph sur le «Small World» des «Bachelor» Alums et Instagram Influencers

Aller sur le baccalauréat «pour les bonnes raisons» est un sujet qui a été longuement discuté chaque saison depuis le début de l’émission. Il ne fait aucun doute que de nombreux candidats à l’émission continuent de créer leur propre entreprise, d’écrire des livres ou, ces dernières années, de devenir des influenceurs Instagram. Maintenant, c’est presque un pari sûr que les concurrents seront catapultés dans la célébrité d’Instagram s’ils sont simplement sur la série assez longtemps. Déjà, les femmes de la saison de Peter Weber gagnent des milliers d’adeptes.

Cassie Randolph, la gagnante de la saison de The Bachelor de Colton Underwood, a été choquée d’apprendre à quel point la série était réellement populaire quand elle a commencé à être diffusée. Elle dit qu’il y a des points positifs et négatifs qui vont de pair avec une émission avec une base de fans aussi «passionnée».

Cassie Randolph | Jon Kopaloff / FilmMagic

“Je pense que j’étais juste naïf, mais je ne savais pas que les gens étaient tellement investis dans la série et qu’ils étaient très, très passionnés, ce qui est génial parce que mes comptes de fans sont incroyables. Ils sont si mignons, je les aime, j’aime le soutien “, a récemment déclaré Randolph sur le podcast” I Suck At Life “.

La partie la plus difficile de la célébrité, dit Randolph, est «d’entendre des rumeurs».

«Parce que tu veux te défendre», a-t-elle dit.

Cassie Randolph dit que la moitié des influenceurs d’Instagram sont d’anciens «célibataires»

Aujourd’hui, Randolph compte 1,7 million de followers. Elle est très influenceuse et fait souvent de la publicité pour des leggings, des produits de soin de la peau et des marques de vêtements.

Sur le podcast, Randolph a parlé de la proximité des anciens bacheliers après le tournage et du chevauchement énorme entre le monde du baccalauréat et le pool d’influenceurs.

“Je pense que vous faites maintenant partie de cette famille étrange que vous avez tous cette chose étrange en commun, donc je veux dire que parfois les gens vont traîner et ensuite vous allez traîner et vous les rencontrez. C’est juste un tout petit monde. Ou grâce au baccalauréat, vous irez sur le podcast de quelqu’un et y rencontrerez un autre baccalauréat. Les célibataires sont partout. Et beaucoup d’entre eux sont maintenant à Los Angeles aussi », a déclaré Randolph.

Elle a poursuivi: «Le monde influent, en général, est vraiment petit et la moitié d’entre eux viennent de Bachelor. Ou vous vous sentez automatiquement proche d’eux même si vous ne les connaissez pas parce que vous savez ce qu’ils ont vécu. Donc, il est facile de tendre la main à quelqu’un de façon super aléatoire et de se dire “Hey quoi de neuf?” ”

Cassie Randolph est une influenceuse et une étudiante diplômée

Bien que Randolph soit une influenceuse Instagram, elle termine également ses études supérieures pour devenir orthophoniste. Elle dit que s’attaquer aux deux peut parfois être stressant, mais elle apprend à tout équilibrer.

«Ce ne sont que deux carrières très opposées, je pense, être étudiante et être dans les médias et être un truc de type influenceur. C’est juste différent. J’ai donc l’impression que cela me fait beaucoup jongler, mais je pense que j’ai appris beaucoup d’équilibre au cours de la dernière année », a-t-elle déclaré.

Le débat «ici pour les bonnes raisons» n’a pas encore commencé sur la saison de Peter Weber de The Bachelor, mais nous en sommes sûrs. C’est toujours le cas.

Randolph a quelques conseils à donner aux concurrents de Weber lorsque le drame se présente: «Essayez de rester aussi équilibré que possible. Et avant d’agir sur une situation, essayez vraiment de vous en retirer d’abord et pensez: «OK, je suis dans une émission de télévision, détendez-vous.» »

