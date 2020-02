Cate Blanchett redoute le fils qui quitte la maison pour l’université

2020-02-09 07:30:04

Cate Blanchett redoute que son fils aîné Dashiell quitte la maison pour aller à l’université, mais elle sait qu’il “aura toujours besoin de sa mère”.

L’actrice âgée de 50 ans, le fils aîné Dashiell, 18 ans, se prépare à quitter la maison et à se rendre au collège plus tard cette année, et Cate a dit qu’elle trouvait “difficile” de se réconcilier avec l’idée que son fils quitte le nid.

Interrogée sur les projets de l’université de son fils, la star de ‘Where’d You Go, Bernadette’ a répondu: “Voulez-vous me voir pleurer? C’est vraiment un événement énorme. Parfois, on me demande quelle est la chose la plus difficile pour un parent. .. Je pense que ça les laisse partir, pouvoir le faire. Ma mère me disait souvent – et je roulais régulièrement des yeux – ‘Tu seras toujours mon enfant, je suis désolé, je ne veux pas te traiter comme ceci mais … “. Maintenant je comprends parfaitement ce qu’elle voulait dire. Il est difficile de rompre, très difficile, mais je suis tellement fier de mon fils. De tous mes enfants, pour être honnête.”

Cate – qui a Dashiell, ainsi que Roman, 15 ans, Ignace, 11 ans, et sa fille adoptive Edith avec son mari Andrew Upton – ne sait pas “quoi [she] fera “sans Dashiell autour de la maison, mais est convaincue que son fils” aura toujours besoin de sa mère “.

Elle a ajouté: “Maintenant que mon fils a 18 ans et je me demande ce que je vais faire.” Dashiell n’a plus besoin de moi “, je me dis. Et puis je pense:” Non, il aura toujours besoin de sa mère “. C’est à nous de redéfinir la relation que nous entretenons avec nos enfants et de leur permettre de grandir, de devenir adultes. Sinon, nous aurons un autre chien! ”

L’actrice de «Carol» dit avoir quatre enfants et deux parents surmenés peut créer du «chaos» dans leur maison, mais admet qu’elle ressent une «attraction perverse» pour la vie trépidante qu’ils mènent en famille.

S’adressant à la publication italienne IO Donna, elle a déclaré: “Je ressens une attirance perverse pour le chaos. Mon mari et moi sommes indépendants, il est difficile pour nous de planifier et d’organiser, nous allons bien pendant environ six mois, puis soudain nous je vais pleurer: la flamme de la veilleuse dans la cuisine ne s’allumera pas, personne ne sait où sont les allumettes … Ce ne sont pas de vrais problèmes, mais ce sont les petites choses sur lesquelles vous devez compter pour continuer. “

