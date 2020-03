Catelynn Lowell a «beaucoup de thérapie» à remercier pour l’état actuel de son mariage avec Tyler Baltierra

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra sont ensemble depuis 13 ans et mariés depuis environ cinq ans. Bien que le couple ait eu sa part de hauts et de bas, aujourd’hui, ils sont bien placés.

Comment Catelynn Lowell et Tyler Baltierra maintiennent leur mariage en bonne forme

Lowell a récemment parlé à HollywoodLife de la façon dont elle et son mari font fonctionner leur mariage.

«Je pense qu’en choisissant cette personne tous les jours et en choisissant de le faire, je vais y travailler, peu importe ce que cela prendra dans la vie», a-t-elle déclaré à la publication. “De plus, nous avons fait beaucoup de thérapie. Nous avons fait beaucoup de thérapie de couple, mais aussi beaucoup de thérapies individuelles. Je pense honnêtement que la chose la plus importante dans les relations est la communication et la confiance et apprendre à exprimer vos besoins et peut-être les choses que vous voulez changer de manière saine. Pour arriver à ce point, il a fallu beaucoup de thérapie. “

Lowell dit qu’elle et son mari font beaucoup pour mettre le travail.

“Il y aura toujours des bosses sur la route avec toute relation, que ce soit votre mari ou votre femme ou vos amitiés ou toute relation”, a-t-elle déclaré. «Il y aura toujours des choses que vous devrez traverser. Je pense qu’avec le mariage et cette relation, oui, c’est choisir de travailler dessus même quand ça devient difficile parce que c’est possible. “

Non seulement Lowell et Baltierra se concentrent sur leur mariage, ils travaillent également à garder leur unité familiale heureuse et en bonne santé. Ils ont trois filles: Nova, 5 ans, Vaeda, 1 an, et Carly, 10 ans, qu’elles mettent en adoption à la naissance mais voient régulièrement.

Finalement, Lowell dit qu’elle et Baltierra veulent avoir un enfant de plus.

«Il y a des plans pour plus d’enfants. Je veux dire, pas juste en ce moment parce que Vaeda vient d’avoir un an », a-t-elle déclaré. “Donc, nous allons attendre un peu plus longtemps, puis nous en aurons finalement un de plus, puis nous aurons complètement terminé. Nous aurons terminé. ”

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra sur la nouvelle saison de «Teen Mom OG»

Lors de la prochaine saison de Teen Mom OG, les téléspectateurs regarderont Lowell et Baltierra renouveler leurs vœux pour célébrer leur 5e anniversaire de mariage.

“Ouais, c’était mon idée de surprendre Tyler et c’était en fait juste parce que, eh bien nous … Pour notre lune de miel, nous l’avons passé à Hawaï et puis évidemment tout le monde a vu l’année que nous avions avant la séparation et nous avons travaillé sur notre relation”, elle a expliqué. «Donc, nous sommes sortis de l’autre côté évidemment et nous nous en sortons très bien. Donc, c’était en quelque sorte mon idée. Il s’agissait plutôt d’une cérémonie de réengagement, même si, de toute évidence, nous sommes déjà engagés les uns envers les autres, mais en abandonnant le passé et en avançant sur un nouveau départ. C’est pour ça que j’ai décidé de faire ça et de tout mettre dans le passé. “

La nouvelle saison de Teen Mom OG sera présentée le 17 mars 2020.

