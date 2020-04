Catherine O’Hara partage pourquoi elle est “ reconnaissante ” de l’opportunité de jouer à Moira Rose

L’actrice Catherine O’Hara a joué beaucoup de rôles dans sa carrière, mais probablement aucun aussi unique que Moira Rose sur Schitt’s Creek. La série se terminant le 7 avril, O’Hara a pris un moment pour réfléchir à la façon dont elle a aidé à développer le personnage et, bien sûr, à creuser dans la garde-robe et les perruques de Moira.

Catherine O’Hara et Eugene Levy | Gabriel Olsen / FilmMagic

O’Hara a qualifié son expérience de Moira de «belle et amusante opportunité»

O’Hara est une artiste chevronnée, mais son expérience avec Moira a quelque chose de spécial. “Parce que nous ne savions pas combien de temps nous jouerions nos personnages lors de notre première connexion, cela m’a vraiment incité à créer quelqu’un qui pourrait continuer à changer”, a-t-elle déclaré à E! Nouvelles.

Elle a expliqué comment la carrière de Moira en tant qu’actrice de feuilleton a informé la direction qu’elle allait prendre avec le personnage, ce qui “a donné à Moira une tonne de potentiel”. O’Hara a poursuivi: «Et puis de pouvoir avoir cette grande garde-robe puis de pouvoir jouer avec des perruques… Daniel [Levy] et les scénaristes donneraient à Moira de grandes occasions de jouer ou de superbes histoires dans lesquelles je sauterais pour jouer… »

«Quelle opportunité. Quelle belle et amusante opportunité », a ajouté O’Hara. «C’est comme toute ma formation, toute mon expérience et toutes les personnes formidables avec lesquelles j’ai pu travailler – en particulier Eugene [Levy] – dans ma vie professionnelle, j’ai pu tout utiliser. Exploitez tout cela pour cela. Et cela aide certainement d’avoir d’excellents scripts. »

Pourquoi elle est reconnaissante pour son expérience

Le temps d’O’Hara à Second City et sur SCTV a fourni le contexte de la création de personnages et cela lui a bien servi pour Moira. “Fondamentalement, lorsque vous inventez des personnages, vous prenez tout ce que vous avez eu la chance de vivre dans la vie et les gens que vous avez eu la chance de rencontrer et de voir, de regarder de loin et d’avoir peur ou de rire.”

Elle a ajouté: «Nous avons gagné en confiance en faisant cela au cours de nos premières années, et donc pour pouvoir le faire, à mon âge, pour créer un personnage ridicule – je ne pense pas que je devrais dire que j’en suis le plus fier , Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et le fait que la série ait eu un public aussi aimant, c’est un gros gros bonus. Faire le travail était amusant. »

O’Hara a évoqué le développement de son personnage et le plaisir de travailler avec Dan Levy. «Nous pourrions collaborer un peu sur la façon dont sa croissance se produirait. Je suis heureuse que nous ayons retenu Moira », a-t-elle déclaré. La croissance de son personnage au cours de la série “a été beaucoup plus lente” que celle de son mari et de ses enfants, David et Alexis.

Ce fut une expérience pas comme les autres

Le spectacle a terminé la production, mais la distribution a continué à passer du temps ensemble pour une tournée en direct, ce qui a permis à O’Hara de maintenir une connexion avec son personnage qu’elle ne voit pas disparaître bientôt. Elle espère qu’ils reprendront la tournée après la pandémie de coronavirus (COVID-19), partageant: «Après cela, j’espère que nous pourrons faire à nouveau nos émissions en direct… Dans l’émission en direct, je n’arrive pas à répondre une question sur Moira sans faire Moira. [Laughs.] Donc, je prévois de continuer à jouer Moira de temps en temps », a-t-elle noté. “Elle est bien plus intéressante que moi, c’est difficile de l’abandonner.”

Schitt’s Creek a été tout à fait un tour pour O’Hara et elle n’est pas sûre qu’elle aura à nouveau cette expérience. «Je n’ai jamais eu ce genre d’expérience avec ce public aimant, ce public aimant le plaisir que nous avons eu. Je n’ai jamais eu ce que nous avons avec Schitt’s Creek. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant, et ne vous attendez pas à nouveau », a expliqué O’Hara. “Et je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu en faire partie.”