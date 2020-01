Catherine Zeta-Jones est «fière» de Michael Douglas

2020-01-20 09:30:04

Catherine Zeta-Jones est “si fière” de la nomination aux prix de son mari Michael Douglas Screen Screen Actors Guild (SAG), malgré sa perte sur le gong.

Catherine Zeta-Jones est «si fière» de la nomination aux prix de la Screen Actors Guild (SAG) de son mari Michael Douglas.

L’acteur de 75 ans a perdu à la maison le trophée de la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique pour sa performance dans “ La méthode Kominsky ” lors de la cérémonie de remise des prix dimanche (19.01.20), mais son épouse Catherine a dit qu’elle ne pouvait pas être plus fière de lui d’avoir au moins été présélectionnée pour le gong.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’ sur le tapis rouge de l’événement, Catherine – qui portait une robe plongeante en platine à manches longues par le designer gallois Julien McDonald et JULIEN X GABRIELA – a déclaré: “J’ai un peu de pays de Galles avec moi ce soir, accompagnant à nouveau mon merveilleux mari lors de sa nomination. Je suis tellement fier de lui. ”

Michael a dû faire face à la concurrence de sa co-star Alan Arkin, de la star de “ Barry ” Bill Hader et d’Andrew Scott pour “ Fleabag ”, mais le prix a été remporté par Tony Shalhoub, pour sa performance dans “ The Marvellous Mrs Maisel ”.

Mais l’acteur légendaire n’est pas découragé par sa perte, car il valorise le “bon travail” avant toute distinction.

S’exprimant également sur le tapis rouge, il a déclaré: “Vous appréciez toujours le bon travail et le travail de tout le monde. [We’ve got] grands scripts. Chuck Lorre a été nominé, distribution d’ensemble, ce qui est toujours un très bel honneur pour les acteurs ensemble et Alan [Arkin]. J’ai donc aimé ça. Je me suis beaucoup amusé, à part nous sommes des gens de la côte Est, le spectacle est ici, donc ça prend un peu loin de chez moi. ”

“ The Kominsky Method ” a également été nominé pour une performance exceptionnelle par un ensemble dans une série comique, mais ce gong est également allé à “ The Marvellous Mrs.Maisel ”, battant d’autres nominés “ Barry ”, “ Fleabag ” et “ Schitt’s Creek ” .

Mots clés: Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas

Retour au flux

.