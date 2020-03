Catherine Zeta-Jones fait développer des clichés de mariage une décennie après le mariage

2020-03-29 07:30:06

Catherine Zeta-Jones vient de faire développer ses photographies de mariage de 2000 et de lui mettre un album.

Catherine Zeta-Jones a enfin développé ses photographies de mariage, une décennie après avoir noué le nœud avec Michael Douglas.

L’actrice galloise a révélé qu’elle n’avait commencé que récemment à mettre les clichés de leur mariage de haut niveau en 2000 dans un album.

Catherine a déclaré au journal britannique Mail On Sunday: “J’ai regardé les épreuves et c’était tout – je n’ai jamais fait d’album.

“Le photographe a pris contact récemment, donc il y a environ trois semaines, j’ai pu voir toutes mes photos de mariage.”

La star de 50 ans – qui a Dylan, 19 ans, et Carys, 16 ans, avec la star de cinéma hollywoodienne de 75 ans – a également révélé qu’elle et ses invités faisaient la fête autour du piano jusqu’à 6h du matin lors de leur somptueuse cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Plaza à New York.

Lorsque Catherine a demandé où leur pianiste avait disparu, on lui a répondu: «Il est rentré chez elle, Mme Douglas, il est 6 heures du matin!

Elle a ajouté: “Je ne savais pas quelle heure il était. Je ne pouvais pas vous dire qu’il faisait jour dehors – c’était comme Vegas. J’ai pris le piano!”

Catherine et Michael se sont rencontrés en 1998 et se sont fiancés un an plus tard, avant de se marier en 2000.

Leur romance n’a pas toujours été facile, car ils ont décidé de vivre séparément pendant une courte période en 2013, mais n’ont pas pris les mesures juridiques nécessaires pour entamer un divorce.

Cependant, après s’être réconciliés en 2014, ils vont toujours bien, et en 2017, Catherine est allée sur Instagram pour célébrer leur 17e anniversaire de mariage, et a partagé un instantané de la journée spéciale et a qualifié le mariage de “fête fantastique de 12 heures”. .

À côté d’une photo du couple marié le jour de leur mariage, Catherine a écrit sur l’application de partage de photos: “Il y a 17 ans aujourd’hui, j’ai dit” je fais “à mon meilleur ami et père de notre fils de deux mois et demi. Je ne pourrais jamais faire mieux que ce jour-là, mais ça l’a fait. Joyeux anniversaire chéri, Michael. Avec toi, dans ma vie, et Dylan et Carys, chaque jour pourrait être une fantastique fête de douze heures au Plaza à New York. Je t’aime. # l’amour #lovestrong (sic) “

