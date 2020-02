Catherine Zeta-Jones rend hommage à Kirk Douglas

2020-02-06 07:30:04

Catherine Zeta-Jones a rendu hommage à son défunt beau-père Kirk Douglas, après son décès mercredi (05.02.20) à l’âge de 103 ans.

L’actrice de 50 ans – qui est mariée au fils de la star de “Spartacus” Michael Douglas depuis 2000 – a admis qu’elle adorerait Kirk pour le “reste de [her] vie “et manque déjà l’acteur, décédé mercredi (05.02.20) à l’âge de 103 ans.

Elle a écrit sur Instagram: “Pour mon Kirk chéri, je t’aimerai pour le reste de ma vie. Tu me manques déjà. Dors bien … (sic)”

Plusieurs autres stars ont partagé des hommages émotionnels à Kirk après la nouvelle de sa mort.

L’acteur de “Star Wars” Mark Hamill a écrit sur Twitter: “Kirk Douglas était l’une des plus grandes stars de tous les temps et un acteur brillant avec un charisme flamboyant inoubliable. On se souviendra également de sa carrière en jeu en défiant le Hollywood Liste noire, embauche de l’écrivain Dalton Trumbo pour le classique Spartacus. #RIP (sic) ”

La co-star de Kirk pour l’amour ou l’argent, Mitzi Gaynor, a écrit: “Bravo Kirk Douglas sur une vie incroyable. Merci de partager si généreusement votre talent incroyable avec nous tous. Le film que nous avons réalisé ensemble occupera toujours une place spéciale dans mon coeur. Mon amour à Anne et à votre belle famille. ”

Danny DeVito a tweeté: “Kirk Douglas. Le Scalawag inspirant. 103 ans sur cette terre. Cela a une belle bague! Super accrochage avec vous mec.”

L’acteur de “Star Trek” William Shatner a écrit: “Condoléances à la famille de Kirk Douglas. Quelle icône incroyable il était dans cette industrie!”

La star de “Seinfeld”, Jason Alexander, a été “brisée” par la nouvelle de la mort de son pote Kirk, et il l’a décrit comme une “légende absolue”.

Il a tweeté: “Heartbroken. Kirk Douglas était un ami et une légende absolue d’une star et d’un humain. Il s’améliorait de jour en jour. Je suis donc honoré de l’avoir connu. Mon amour pour sa famille. Nous pourrions utiliser un vrai Spartacus. ( sic) ”

Le cinéaste Rob Reiner s’est également rendu sur Twitter pour faire l’éloge de Kirk, le qualifiant d ‘”icône du panthéon d’Hollywood”.

Il a écrit: “KIrk Douglas sera toujours une icône du panthéon d’Hollywood. Il s’est mis en jeu pour briser la liste noire. Mon amour va à mon ami Michael et à toute la famille. (Sic)”

George Takei a écrit: “L’acteur légendaire Kirk Douglas est décédé aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Acteur primé aux Oscars et récipiendaire de la Médaille présidentielle de la liberté, Douglas était un champion pour de nombreuses causes justes et a vécu une vie longue et riche en histoires. Il a été adoré et aimé, et il nous manquera. ”

Les hommages sont venus après que Michael eut confirmé le décès de son père.

Il a déclaré dans un communiqué: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.”

“La vie de Kirk a été bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète.

“Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.”

En plus de «Spartacus», Kirk était connu pour «20 000 lieues sous les mers», «Lonely Are the Brave» et «The Bad and the Beautiful», et a tourné plus de 90 films au cours de sa carrière.

