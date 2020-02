Catherine Zeta-Jones rend hommage à Kirk Douglas et plus d’étoiles rendent hommage

Catherine Zeta-Jones rendu un hommage touchant à son beau-père Kirk Douglas suivant le décès d’un acteur légendaire mercredi.

Après Michael Douglas annoncé la mort de son père, Hollywood et au-delà ont afflué sur les médias sociaux pour rendre hommage à Kirk, y compris Zeta-Jones, qui a partagé une publication sur Instagram.

Sous-titrant une photo d’elle en train d’embrasser Kirk sur la joue, Zeta-Jones a écrit: “À mon chéri Kirk, je t’aimerai pour le restant de mes jours. Tu me manques déjà. Dors bien …”

Mitzi Gaynor, qui a joué aux côtés de Kirk dans la rom-com de 1963, “For Love or Money”, a écrit, “Bravo Kirk Douglas sur une vie incroyable. Merci de partager si généreusement votre talent incroyable avec nous tous. Le film que nous avons fait ensemble tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur. Mon amour pour Anne et votre belle famille. #KirkDouglas “

“Heartbroken. Kirk Douglas était un ami et une légende absolue d’une star et humaine, “Seinfeld” étoile, Jason Alexander, a tweeté. “Il s’améliorait de jour en jour. Tellement honoré de l’avoir connu. Mon amour pour sa famille. Nous pourrions utiliser un vrai Spartacus. #Ripkirkdouglas”

Danny Devito utilisé son humour pour honorer Kirk. “Le Scalawag inspirant”, a écrit Devito. “103 ans sur cette terre. C’est une belle bague! Super accrochage avec toi mec.”

“Star Trek” acteurs William Shatner et George Takei tous deux ont rendu hommage sur Twitter.

“Condoléances à la famille de Kirk Douglas. Quelle icône incroyable il était dans cette industrie!” Shatner a écrit, tandis que Takei a tweeté: “L’acteur légendaire Kirk Douglas est décédé aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Acteur primé aux Oscars et récipiendaire de la médaille présidentielle de la liberté, Douglas était un champion pour de nombreuses causes justes et a vécu longtemps et riche en histoires. vie. Il était adoré et aimé, et il nous manquera. “

«Je voulais être acteur depuis que je suis enfant en deuxième année. J’ai fait une pièce, ma mère a fait un tablier noir et j’ai joué un cordonnier. Après la représentation, [my father] m’a donné mon premier Oscar: un cornet de crème glacée. »-Kirk Douglas

Au revoir à une légende hollywoodienne.

L’Académie, qui a honoré Kirk d’un Oscar pendant des décennies en tant que force morale et créative dans l’industrie en 1996, a tweeté une photo ci-dessus de l’acteur dans le drame emblématique de 1960, “Spartacus” et a partagé une citation de Kirk parlant de son l’amour du métier.

Kirk, né Issur Danielovitch Demsky en 1916, laisse dans le deuil son épouse de près de 66 ans, Anne Buydens, et trois fils, Michael, Joel et Peter. La légendaire star de cinéma a joui d’une assez bonne santé au cours des 24 dernières années de sa vie après s’être remis d’un accident vasculaire cérébral en 1996.

Son fils Michael, 75 ans, a partagé mercredi la nouvelle de la mort de son père sur Instagram. “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans”, a-t-il légendé une photo de Kirk. «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux”, a-t-il ajouté.

Lisez la suite pour la déclaration complète de Michael et d’autres hommages de célébrités.

Condoléances à la famille de Kirk Douglas. Quelle icône incroyable il était dans cette industrie! 😞

Navré. Kirk Douglas était un ami et une légende absolue d’une star et d’un humain. Il s’améliorait de jour en jour. Tellement honoré de l’avoir connu. Mon amour pour sa famille. Nous pourrions utiliser un vrai Spartacus. #ripkirkdouglas

L’acteur légendaire Kirk Douglas est décédé aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Acteur primé aux Oscars et récipiendaire de la Médaille présidentielle de la liberté, Douglas a été le champion de nombreuses causes justes et a vécu une vie longue et riche en histoires. Il était adoré et aimé, et il nous manquera.

Kirk Douglas. Le Scalawag inspirant. 103 ans sur cette terre. C’est une belle bague! Grande pendaison avec toi mec.

Les légendes ne nous quittent jamais! RIP Kirk Douglas. Nous avons grandi en vous regardant. #BePeace

RIP Kirk Douglas

Kirk Douglas Dead: l’acteur emblématique avait 103 ans.

Église! Un pilier d’Hollywood est tombé. Personne n’a dansé sur des rames Viking comme toi! Bon voyage, étalon! https://t.co/FtQDuDLcT6

Le VRAI SPARTACUS EST PASSÉ – nous pleurons la perte du «RAGPICKERS SON» le GRAND KIRK DOUGLAS – Quelle VIE 103 nous pleurons et célébrons sa perte – Condoléances à la famille pic.twitter.com/vxxEZOZ4Tn

