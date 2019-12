'Cats' floppe au box-office au milieu d'avis négatifs

Si vous pensiez que les critiques de Chats étaient assez décevants, on dirait que l'argent que le film rapporte au box-office est encore plus brut. Lors de son premier week-end en salles, le film s'encombre de la compétition.

Taylor Swift et Idris Elba assistent à la première mondiale de Cats, présentée par Universal Pictures le 16 décembre 2019 à New York | Kevin Mazur / . pour Universal Pictures

La performance au box-office de «Cats»

L'adaptation cinématographique de la comédie musicale populaire, Chats se révèle être une catastrophe au box-office. Le film n'a fait que 6,5 millions de dollars au box-office lors de son week-end d'ouverture, ce qui est bien inférieur de plusieurs millions à sa performance prévue de 10 à 15 millions de dollars. Les chiffres du film semblent encore pires une fois que vous réalisez que cela a coûté environ 100 millions de dollars.

Malgré une distribution étoilée comprenant James Corden, Judi Dench, Taylor Swift (dans ses grands débuts au cinéma), Idris Elba, Rebel Wilson et Jason Derulo, les fans ne semblent pas intéressés à faire le voyage vers les théâtres cette saison de vacances pour voir le film.

Cependant, les cuivres chez Universal sont toujours confiants dans le film. "Chats propose des performances incroyables de la distribution la plus talentueuse réunie en un certain temps. Nous sommes convaincus que le public va sortir et profiter de ce fantasme musical pendant que cette période de vacances lucrative se déroule ", a déclaré Jim Orr, responsable de la distribution nationale chez Universal Pictures.

"Cats" a été filmé par les critiques de cinéma

Non seulement les performances commerciales de Chats pas bon, mais la réception critique n'est pas terrible non plus. Selon l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film a un score de 18%, ce qui en fait l'un des films les plus mal évalués de l'année. Le consensus critique sur la plate-forme déclare: «Malgré sa distribution à fourrure Chats l'adaptation est une erreur de griffe qui laissera la plupart des téléspectateurs implorer d'être mis hors de leur mew-sery. "

Stéphanie Zacharek de TEMPS le magazine a écrit dans sa critique, qui critiquait le film mais a félicité l'actrice principale Francesca Hayward: «Hayward est la meilleure chose à propos de Chats, un film qui, comme les chats eux-mêmes, est par ailleurs rempli de contradictions. Chats c'est terrible, mais c'est aussi plutôt bien. Et, pour cambrioler une phrase d'Eliot lui-même, il n'y a absolument rien à faire à ce sujet. »

Le journal de Wall StreetJohn Anderson a déclaré: «Artistiquement, c'est une boule de poils. Il n'y a pas d'histoire à raconter, la musique de M. Webber est immédiatement oubliable et, comme un chat debout devant une porte ouverte, il faut une éternité pour arriver là où il va. "

Chats est en salles maintenant.