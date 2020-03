Ce couple préféré des fans ne s’est presque jamais réuni

La chimie romantique dans les émissions de télévision ne s’épanouit parfois dans le processus d’audition que lorsque les acteurs commencent à interagir dans chaque épisode. La sitcom désormais classique de NBC Parks and Recreation est l’un des rares exemples où une romance de personnage célèbre est née de rien, prouvant apparemment que la chimie agissante peut parfois être un éclair inattendu dans une bouteille.

Dans ce cas, c’était Chris Pratt et Aubrey Plaza jouant respectivement Andy Dwyer et April Ludgate. Bien que ce couple romantique soit devenu emblématique dans la télévision, il a récemment été annoncé que ce n’était pas l’intention originale de la série.

Cela vaut la peine de prendre une minute pour voir pourquoi la chimie peut être une inconnue jusqu’à ce que les acteurs commencent à interagir les uns avec les autres sur un plateau. Peut-être que ce processus conduira à des romances de personnages plus organiques dans les futures sitcoms.

Chris Pratt n’était pas censé être un habitué non plus

Aziz Ansari, Chris Pratt et Amy Poehler | Frederick M. Brown / .

Revenez à la première saison de Parks and Recreation en 2009 et les téléspectateurs remarqueront que Andy de Chris Pratt ne devait être qu’un bref personnage. Il aurait été l’histoire après la première saison si Pratt n’avait pas conquis les producteurs avec sa personnalité.

À l’origine, le petit-ami d’Ann Perkins, une étincelle s’est allumée quand Andy a commencé à fréquenter le mois d’avril de Plaza. Les showrunners Greg Daniels et Michael Schur ont réuni les deux dans un épisode au cours de la première saison et une magie inattendue s’est produite.

Il est plutôt étrange que l’on n’ait pas pensé à réunir Andy et April pendant le processus d’audition. Apparemment, Pratt et Plaza ne se sont pas vraiment retrouvés ensemble pendant le casting, car leurs personnages étaient essentiellement sur leurs propres orbites.

Ce n’est que lorsque les deux ont commencé à interagir pendant le tournage de la série que l’on s’est rendu compte que ces deux personnages avaient une chimie électrique destinée au mariage.

Une fois qu’ils se sont réunis, c’est sans doute devenu l’un des plus grands romans télévisés

Bien sûr, beaucoup de grandes romances de sitcoms et de drames télévisés étaient généralement conçues dès le début. Parfois, cela signifiait traîner la chimie sexuelle pendant des années jusqu’à ce que deux personnages se réunissent enfin.

Dans certains de ces cas, cela signifiait dormir avec les autres et briser tous les feux d’artifice qu’ils avaient avant. Le public abandonnait parfois un spectacle une fois que cela s’était produit, car c’était la seule chose qui les tenait à l’écoute.

Heureusement, pour Parks and Rec, la romance souvent décalée entre Andy et April valait la peine d’être regardée plutôt que de donner l’impression que tout l’air était évacué du ballon. Les voir se rapprocher de plus en plus à chaque saison est finalement devenu l’un des aspects centraux de la série, ce qui en fait un quasi-classique.

Personne ne devrait nier les talents singuliers de Plaza et Pratt qui ont aidé ces personnages à devenir ce qu’ils étaient. Pas étonnant que les deux soient passés au statut de superstar. Pas beaucoup de fans ne voudraient probablement pas d’un suivi d’Andy et d’avril.

Est-ce que d’autres sitcoms laisseront les romans de personnages se produire par accident?

Tout comme le vrai amour, personne ne sait quand quelque chose de magique se produit de manière inattendue dans un spectacle entre (ou parmi) des personnages. De temps en temps, cela signifie que les acteurs tombent amoureux sans que leurs propres personnages le démontrent lors d’un spectacle.

Découvrir soudainement la chimie entre deux personnages qui n’étaient pas initialement destinés à être ensemble romantiquement est déjà une situation rare. Néanmoins, Parks and Rec pourrait avoir créé un nouveau précédent pour ce qui est possible sur une sitcom pour trouver des gens censés être ensemble.

Les producteurs des succès de sitcom d’aujourd’hui pourraient suivre le même chemin pour trouver l’amour fictif au niveau organique, donc c’est plus crédible. Il y a une telle chose d’être plus réaliste dans les romans télévisés plutôt que de forcer quelque chose que le public pourrait ne pas trouver attrayant.

Une telle chose pourrait ne pas tenir s’il y a jamais un suivi Andy / April et le public découvre qu’ils ne sont pas restés ensemble après ce qui semblait être un mariage / une vie de famille de rêve.