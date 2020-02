Ce couple préféré des fans pourrait-il rompre avec ‘High School Musical: The Musical: The Series’?

High School Musical: The Musical: The Series a été un grand succès auprès des fans de la franchise d’origine, mais aussi de nouveaux. Les jeunes et les moins jeunes sont tombés amoureux des vieilles chansons et des nouvelles, sans oublier qu’il y avait aussi de nouveaux couples à rechercher. Nini (Olivia Rodrigo) et Ricky (Joshua Bassett) ont été l’un des couples qui ne le feront pas cette première saison. Même s’il y a eu une fin heureuse cette fois-ci, vont-ils se séparer à nouveau dans la saison 2? Spoilers pour la saison 1 de High School Musical: The Musical: The Series ahead.

Le casting de la série Disney + «High School Musical: The Musical: The Series» à Good Morning America avant la première du spectacle | Jeff Neira / Walt Disney Television via .

La saison 1 de la série s’est terminée avec deux nouveaux couples (peut-être trois)

Toute la saison a tourné autour de la comédie musicale d’automne, qui était, bien sûr, High School Musical. C’était super meta parce qu’ils vont à l’école où les originaux ont été tournés, et la série s’est avérée assez unique pour gagner beaucoup de followers. À la fin de la saison, la préparation de la comédie musicale était terminée et il était temps de monter le spectacle, qui a connu plusieurs bosses mais a été un succès.

Les couples issus de la comédie musicale ont également contribué au succès. Même si Mlle Jenn n’est pas sûre de sa position amoureuse, il ne fait aucun doute qu’elle s’intéresse à quelqu’un. De plus, Ashlyn et Big Red ont partagé un doux baiser après le spectacle. La plus grande réconciliation du couple a probablement été entre Nini et Ricky, qui avaient rompu dans le premier épisode. La raison pour laquelle Ricky a même auditionné pour la comédie musicale était de passer du temps (et éventuellement de revenir) avec Nini. Mais comme c’est une émission de télévision, il y a toujours un nouvel obstacle devant nous.

Nini a été invitée à fréquenter le lycée des arts du spectacle

Juste après Nini et Ricky ont une scène émotionnelle où il proclame enfin son amour pour elle, Nini est mis à l’écart par un administrateur principal d’un lycée des arts du spectacle à Denver. Après sa performance électrisante en tant que Gabriella, Nini se voit offrir une place à l’école. Elle a posé sa candidature et est ravie, mais elle vient également de se remettre avec le garçon qu’elle aime.

Le showrunner Tim Federle a expliqué à Entertainment Tonight ce qu’elle pensait après avoir reçu cette admission et ensuite regarder Ricky. «Je pense que ce qui lui passe par la tête, c’est… la phrase:« Quand il pleut, il pleut », a-t-il dit. “Au moment même où elle a pardonné à Ricky de s’être effondrée sur elle il y a tous ces mois et l’a accepté de nouveau dans sa vie et il est enfin capable de dire le mot” amour “, elle a aussi … eu cette opportunité extraordinaire.”

Qu’est-ce qui a poussé Ricky à dire à Nini ses vrais sentiments?

La déclaration d’amour de Ricky ne semblait pas quelque chose que Nini attendait. Alors pourquoi est-il finalement devenu net après tous les hauts et les bas qu’ils ont eus? Sans oublier, avec tout ce qui se passait dans sa vie personnelle, son cerveau était également assez dispersé. Federle a déclaré que la conversation qu’il avait eue avec sa mère avait déclenché la nécessité de dire à Nini qu’il l’aimait.

«Je pense que les relations sont difficiles. Et je pense que Ricky et Nini sont au début d’un voyage de toute une vie pour savoir s’ils restent ensemble ou finalement se séparent, apprenant ce que signifie traverser les vallées et les collines d’une relation », a déclaré le showrunner à Entertainment Tonight. “Je pense que c’est en entendant sa mère dire une version de” Je n’étais pas content de ton père, mais je suis heureux maintenant “qui a fait que Ricky se soit rendu compte,” Qu’est-ce que je fais? Je suis vraiment heureuse avec elle et j’ai essayé de le prouver tout ce temps. »

Et pour Nini, c’est le fait que Ricky était si sûr de son discours, combiné à ses propres sentiments, qui l’a incitée à l’accepter. “Bien que les actions parlent plus fort que les mots – je prends peut-être cela plus au sérieux en tant qu’écrivain – mais parfois les mots signifient vraiment beaucoup”, a poursuivi Federle. «Et ces mots sont incroyablement significatifs pour Nini. Elle s’est mise dehors pour quelqu’un qu’elle connaissait depuis la maternelle et il a foiré. Je pense qu’à ce moment, c’est le moment de guérir pour eux deux, et Ricky a pu être aussi vulnérable qu’elle. Et elle l’a accepté à ce moment-là. »

Ces deux pourraient-ils faire fonctionner une relation à distance?

Alors, où cela laisse-t-il ces deux amoureux si Nini prend la place à l’école de Denver? C’est difficile à dire. De toute évidence, l’été de Nini au camp a été une difficulté majeure pour eux. Cela a provoqué leur rupture, bien que Ricky se soit également senti submergé par la chanson de Nini sur l’amour. Même si les longues distances n’étaient pas bonnes pour eux auparavant, ils pourraient être assez solides pour y survivre cette fois.

Évidemment, ils se soucient profondément l’un de l’autre et se connaissent depuis qu’ils sont à la maternelle. Mais c’est un spectacle après tout, et qu’est-ce qu’un spectacle de lycée sans drame? Avec Gina emménageant probablement dans la maison d’Ashlyn, pourrait-elle causer des ennuis à Ricky et Nini? Même si une personne ne se met pas entre les deux, peut-être que les miles le feront.