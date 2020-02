Ce futur membre d’A-Force aurait fait un camée aux côtés de Brie Larson

Marvel travaille dur pour développer Captain Marvel 2. Après les événements de Avengers: Fin de partie, le studio entre dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, ce qui signifie un tout nouvel ensemble de films croisés pour le plaisir des fans. Alors que Marvel a gardé un œil sur la prochaine suite de Brie Larson, des sources affirment qu’un futur membre d’A-Force rejoindra Carol Danvers dans sa prochaine grande aventure.

Le capitaine Marvel elle-même Brie Larson | Frazer Harrison / .

Qui est dans l’A-Force?

Dans les bandes dessinées, Marvel a présenté l’A-Force en 2015. L’équipe

mettait en vedette un ensemble de super-héros entièrement féminins qui ressemblaient aux Avengers.

Bien que l’histoire n’ait pas reçu de bonnes critiques de la part des fans, les membres du

A-Force était très puissant à part entière.

Certains des personnages qui composaient l’A-Force comprenaient le capitaine Marvel, She-Hulk et Singularity. Les fans ont évidemment déjà rencontré Captain Marvel, et She-Hulk obtient sa propre série sur Disney +.

Brie parle d’un éventuel film Marvel A-Force dans le futur;

“Je ne suis pas en charge de l’avenir de Marvel, mais c’est quelque chose qui nous passionne vraiment & nous aimons & j’ai l’impression que si suffisamment de gens dans le monde parlent de combien ils le veulent, peut-être que ça va arriver. ”pic.twitter.com/Ln1SH5n5Oi

– Brie Larson HQ Media (@BLHQMedia) 9 octobre 2019

Au-delà de cela, on ne sait pas quels personnages apparaîtront dans

le film A-Force. Marvel nous a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’équipe

comme dans Endgame, bien qu’il ne soit pas clair si ces personnages seront autour

au-delà de la phase 4.

Marvel n’a pas non plus confirmé qu’un projet A-Force est

dans les travaux, même si cela semble être une franchise logique à lancer, en particulier

avec le capitaine Marvel jouant un rôle si important dans la progression du MCU.

Quel personnage apparaîtra «Captain Marvel 2»?

En attendant l’émergence de plus de détails sur A-Force, un

une source interne prétend qu’un membre de l’équipe de super-héros apparaîtra dans Captain

Marvel 2.

Selon nous

Got This Covered, Jane Foster (Natalie Portman) aura un gros

camée dans la suite Captain Marvel. La source a révélé le spoiler sur

le site Web, 4chan, donc les fans devraient le prendre avec un grain de sel.

Marvel n’a pas confirmé l’implication de Portman dans Captain

Marvel 2, qui en est encore aux premiers stades de développement. Beaucoup peut

changer entre maintenant et le début du tournage, mais il est possible que

Portman fait une apparition.

Nous savons que Portman devrait reprendre son rôle de Jane dans le prochain Thor: Love and Thunder. Marvel a annoncé son retour au Comic-Con l’année dernière, et on s’attend à ce qu’elle assume le rôle de Thor (Chris Hemsworth) dans le film.

Avec Portman devenant le nouveau Thor, il est logique qu’elle

faire équipe avec Larson dans Captain Marvel 2. Non seulement cela apporterait deux

ensemble des héros féminins les plus puissants du MCU, mais il fournirait également une

l’occasion de présenter l’A-Force.

Et ces rumeurs sur Nova?

En plus de Portman, il a été question de Nova étant

introduit dans la suite Captain Marvel.

On pense que Beth Rider prendra le personnage de Nova après la destruction de Xandar dans Avengers: Infinity War.

J’espère que Marvel fait A-Force.

Regardez ce grand bombardement comme Charlie’s Angels.

Pourrions-nous finalement obtenir un film «A-Force» dans le MCU? https://t.co/txUzAn1fqc

– Escalier en colimaçon (@ SpiralStaircas6) 8 décembre 2019

Si les rumeurs sont vraies, ce serait encore une autre façon dont

Marvel pourrait présenter un membre de l’A-Force.

Ce sera le méchant principal de «Captain Marvel 2»

Outre le camée de Portman, il y a eu beaucoup de spéculations

sur quel méchant apparaîtra dans Captain Marvel 2. Maintenant que Thanos

(Josh Brolin) est hors de propos, les fans ont hâte de le découvrir

qui prendra la relève comme le prochain gros méchant du MCU.

Alors que la suite devrait explorer l’invasion secrète

scénario, certains fans sont convaincus que Talonar sera le centre du film

antagoniste. Talonar est le frère de Richard Rider et a la capacité d’un

Darkhawk.

Nous n’avons aucune idée de ce que Marvel a prévu pour Captain Marvel 2,

mais il semble que le studio ait de nombreuses directions à explorer.

Marvel n’a pas confirmé de date de sortie pour Captain Marvel 2, qui devrait ouvrir dans les salles en 2022 dans le cadre de la phase 5 du MCU. En attendant d’en savoir plus sur le projet, le prochain film de la programmation de Marvel est Black Widow, qui devrait sortir en salles le 1er mai.