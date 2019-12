Ce geste simple suggère que Liam Hemsworth est totalement au-dessus de Miley Cyrus

Au cours des 10 dernières années, Liam Hemsworth et Miley Cyrus ont eu des relations intermittentes. Ils se sont séparés et se sont réconciliés plusieurs fois avant de finalement se marier en décembre 2018.

Cependant, leur mariage n'a duré que plusieurs mois car Hemsworth et Cyrus ont décidé de se séparer en août 2019. Bien que les fans soient toujours curieux de savoir ce qu'ils ressentent l'un après l'autre, Hemsworth a récemment fait quelque chose de grand qui suggère que Cyrus est maintenant ancien histoire pour lui.

Pourquoi Liam Hemsworth et Miley Cyrus ont rompu

La rupture de Hemsworth et Cyrus est venue très soudainement pour les fans. La plupart des gens l'ont appris après que le camp de Cyrus a publié une déclaration sur les réseaux sociaux expliquant pourquoi le couple a décidé de se séparer.

"Liam et Miley ont convenu de se séparer pour le moment", indique le communiqué. "En constante évolution, en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c'était ce qu'il y avait de mieux alors qu'ils se concentraient sur eux-mêmes et sur leur carrière."

Il a également été dit que Hemsworth a appris leur rupture par le biais de reportages et a été "aveugle" par l'annonce.

Miley Cyrus a quitté Liam Hemsworth très rapidement

Le même jour que l'annonce de la rupture a été révélée, Cyrus a été aperçu en train d'embrasser Kaitlynn Carter en Italie. La co-vedette de Carter's The Hills: New Beginnings, Spencer Pratt, a suggéré que Cyrus et Carter "avaient quelque chose à faire" depuis un moment maintenant.

"Peut-être pas physiquement, mais définitivement émotionnellement", a déclaré Pratt à propos de leur relation.

En tout cas, Cyrus et Carter se sont séparés après quelques mois ensemble. Ensuite, Cyrus a continué à sortir avec Cody Simpson, avec qui elle était amie depuis longtemps.

Simpson a déclaré à Hollywood Life: «Elle est créative, elle est très passionnée par ce qu'elle fait. Je suis très similaire dans ce sens, donc je pense que c'est pour ça que nous nous entendons si bien… dans un espace où nous ne faisons pas la fête, où nous travaillons très dur et qui maintient les choses en bonne santé. »

Liam Hemsworth semble également être totalement sur Miley Cyrus

Cyrus n'est pas le seul à avoir trouvé une nouvelle relation. Hemsworth lui-même semble également évoluer.

En octobre, il était lié à l'actrice australienne Maddison Brown. Cependant, cette relation n'est pas devenue grave.

Néanmoins, il est récemment apparu qu'il avait une autre fille dans sa vie: le mannequin australien Gabriella Brooks. Les choses semblent sérieuses pour Hemsworth et Brooks, car elle a été vue en train de déjeuner avec ses parents à la mi-décembre.

Une source a déclaré à Us Weekly que Hemsworth est «heureux de passer à autre chose» et qu'il «se sent à l'aise avec Gabriella».

Le fait que Hemsworth ait pris la décision de présenter son intérêt amoureux actuel à sa famille suggère qu'il est totalement sur Cyrus.

Certains fans pensent toujours que Liam Hemsworth et Miley Cyrus vont se remettre ensemble

Alors que Hemsworth et Cyrus montrent qu'ils se contentent de sortir avec d'autres personnes, certains fans croient toujours qu'ils ne seront pas séparés longtemps. Après tout, les deux ont passé les 10 dernières années à faire des allers-retours entre être un couple et ne pas l'être. Qui peut dire que cette rupture est la dernière?

Il est également intéressant de noter que, alors que Cyrus a supprimé toutes les preuves photographiques de sa relation avec Hemsworth, Hemsworth a toujours des photos de Cyrus sur son compte Instagram. Cela ne fait qu'ajouter à la conviction de certains fans qu'il est disposé à se remettre avec elle.

Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude si Hemsworth et Cyrus vont se remettre ensemble ou rester séparés pour de vrai.