Ce membre d'une direction s'est nu et sa mère l'a giflé

Lorsque les célébrités adolescentes atteignent l'âge adulte, elles veulent souvent montrer au monde qu'elles ne sont plus des enfants. Cela implique souvent d'être plus risqué dans son travail. Un certain membre de One Direction a essayé cette voie – seulement pour se faire gifler par sa mère.

Un membre de One Direction va dans une direction adulte

L'ancien membre de One Direction, Liam Payne, est peut-être mondialement connu, mais il est toujours préoccupé par l'argent. Il a dit à The Fader «J'ai peur… Le fait est que nous avions la tête pleine d'histoires d'horreur sur les groupes de garçons et les groupes de filles, à une époque où les gens déchiraient les gens de gauche à droite et au centre. Je suis donc ultra conscient de ce que je peux faire ensuite. "

Afin de rester financièrement prospère, Payne a décidé d'élargir ses horizons. En mai 2019, Hugo Boss a annoncé que Payne serait leur nouvel ambassadeur de la marque. Selon The Guardian, Payne s'est inspiré de son nouveau rôle à partir de campagnes publicitaires antérieures de Mark Wahlberg.

Ce n’a pas été facile. Payne devait être dans un état incroyable pour la campagne publicitaire. Il allait au gymnase «cinq et huit fois par semaine, parfois deux fois par jour» et suivait un régime strict. Pour une partie de son alimentation, il n'était autorisé à manger que de la bouillie et du poisson blanc. Payne se souvient "C'était horrible – mais ça marche vraiment." Si la modélisation ne fonctionne pas pour lui,

Comment Liam Payne se sentait quand il était nu

Payne a raconté la séance photo dans une interview avec GQ. «Je veux dire que c'était juste une pièce pleine de cinq ou six personnes et beaucoup de tequila pour m'amener à ce niveau. Je me tenais là et tout d'un coup, c'était: "D'accord, d'accord, enlevez-les." »

Il a poursuivi: «Je me dis:« Vraiment? Enleve-les? Off, off? Comme au sol? Oh, mon Dieu »… je ne sais pas jusqu'où ça va aller… Ce n'était que le premier coup! C'était très amusant de tourner. »

La campagne présente Payne aux côtés d'un modèle nommé Stella Maxwell. Payne semblait apprécier l'attention résultant des publicités. Il a élaboré la campagne Hugo Boss «signifiait beaucoup pour moi personnellement. Je pense que cela me rapproche de ces hommes que je respecte tant, des gens comme David Beckham et Brad Pitt, de telles icônes dans leur propre style de vie. "

La maman de Liam Payne fait connaître ses sentiments

Cependant, ses publicités n’ont pas été acclamées par tous. Payne to The Guardian "Ma maman n'était pas contente de ça … Donc, il y a moi qui ne saisit pas quelque chose qui va monter dans un bus et quoi que ce soit d'autre et elle n'a pas pu se mettre dans la tête. Elle m'a frappé à la tête. Histoire vraie."

Être la mère d'une célébrité est certainement inhabituel. Chaque parent célèbre a sa propre façon de gérer le problème. Pour la maman de Payne, cela impliquait de frapper son fils à la tête.

