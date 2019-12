Ce moment irréaliste rend-il le film meilleur ou pire?

Les fans croiront qu'un homme peut voler. Ils croiront qu'un homme peut grimper aux murs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Ils vont croire que si vous retournez dans le passé, vous pouvez changer l'avenir. Ils croiront que si vous devenez poussière, vous reviendrez cinq ans plus tard. Mais si un tas de super-héros survivent à une attaque qui décime un bâtiment – eh bien, ça va trop loin.

Autant que les gens aimaient Avengers: Fin de partie, ils adorent essayer de faire des trous dedans. L'un de ces trous concerne le moment où le passé Thanos revient à nos jours et aplatit le siège des Avengers. Ils soutiennent que certains héros n'auraient pas dû survivre.

L'attaque de Thanos aurait-elle dû écraser les Avengers?

Thanos combat Captain America. | Marvel Studios

Un article de Screen Rant suggère qu'au moins certains des Avengers auraient dû mourir lorsque Thanos a transformé leur QG en décombres. Et il est logique que certains des héros aient survécu.

Ant-Man peut éviter la plupart des attaques physiques en diminuant. Le Hulk est volumineux et suffisamment solide pour qu'il puisse prendre un bâtiment tombant sur lui. Captain America est plus fort que le Joe moyen à cause de son super sérum, et Thor est un dieu.

L'article note qu'Iron Man portait son costume, mais nous avons vu auparavant que son costume tomberait en panne et qu'il pourrait subir des blessures. Peut-être que la survie la moins crédible est Hawkeye car il n'a aucun pouvoir ni super équipement autre que quelques gadgets fléchés. Pourtant, il semblait sortir de l'épave sans autant de fracture.

Bien sûr, la raison pour laquelle ils ont survécu est simple: ce groupe devait être vivant pour le combat final et pour les futures émissions de télévision et films. Tony Stark, en particulier, ne pouvait pas mourir à ce stade, car cela n'aurait pas de sens dramatique. Il devait survivre pour pouvoir faire le sacrifice ultime en étant le seul à porter le coup fatal à Thanos.

Et dans la vraie vie, des gens normaux survivent parfois à des accidents de voiture, des accidents d'avion, des incendies, des tremblements de terre et d'autres événements horribles. Est-il si incroyable qu'un groupe de super-héros puisse survivre à un bâtiment qui tombe dessus?

Les films fantastiques de science-fiction doivent suspendre l'incrédulité

L'assistant spatial qui peut arrêter les éclairs laser avec ses mains va bien, et la limace spatiale qui vit dans un astéroïde va bien, dans les vaisseaux spatiaux qui fonctionnent selon la physique d'un combat aérien de la Seconde Guerre mondiale sont bien, mais cette course au suicide dans l'hyperespace, c'est incroyable putain. – MZS (@mattzollerseitz) 13 décembre 2019

Les films de science-fiction et de fantasy sont pris dans ce piège tout le temps, donc Marvel n'est guère seul. Leurs frères appartenant à Disney, Star Wars, sont également pris à partie pour ne pas être «réalistes» bien qu'ils soient fantastiques par définition.

Un bon exemple de ceci est la manœuvre de Holdo dans The Last Jedi lorsque le personnage de Laura Dern saute dans l'hyperespace pour détruire le vaisseau du Premier Ordre et laisser la Résistance vivre un autre jour. Ce moment en particulier a été décrié comme étant incroyable.

Cependant, le critique Matt Zoller Seitz a attaqué les assaillants, tweeter: «De tous les arguments stupides contre The Last Jedi, le plus stupide est l'idée que la manœuvre de Holdo n'a pas de sens tactique car si c'était le cas, les huit films seraient remplis de personnes se suicidant constamment dans de gros véhicules. Dans quel enfer Reddit cela a-t-il commencé? Certains des navires de ces films sont si gigantesques que s’ils existaient dans notre monde, ils coûteraient 100 fois plus qu’un porte-avions, et les gens sont en fait ici pour demander pourquoi les personnages ne les font pas constamment voler sur d’autres navires. »

Il existe un principe littéraire appelé «suspension de l'incrédulité» qui, selon les dictionnaires d'Oxford, signifie «volonté de suspendre ses facultés critiques et de croire quelque chose de surréaliste; sacrifice du réalisme et de la logique pour le plaisir »Superhero et autres films de science-fiction en dépendent constamment. Parfois, les explications volent et parfois non. Le kilométrage des personnes variera.

Parfois, les plaintes peuvent être crédibles

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=PpMc7Vj7slM (/ intégré)

Parfois, plus un trou ou une lacune logique est petit et moins sérieux, plus il est amusant. Par exemple, au moins une personne a souligné qu'il n'y avait aucun moyen pour un ex-con de chance comme Scott Lang / Ant-Man de se permettre de vivre dans une maison à San Francisco où le loyer ou l'hypothèque est astronomique.

Dans le même esprit, est-il vraiment crédible que Lois Lane puisse vivre dans un spacieux appartement penthouse à Manhattan comme elle le fait dans le film Superman de 1978? Peut-être pas, mais cela fait certainement une plate-forme astucieuse pour Superman pour décoller et atterrir.

En fin de compte, combien vous pouvez suspendre l'incrédulité dépend souvent de combien vous aimez le film. Si vous n'aimez pas le film, vous signalerez les sauts si vous êtes logique. Si vous aimez le film, vous pardonnerez les sauts de logique. Dans le cas de Avengers: Fin de partie, les gens vont adorer le film – et souligner de toute façon les sauts dans la logique.