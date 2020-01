Ce petit détail pourrait confirmer que le fiancé de Kevin n’est pas celui que les fans pensent

Les romances de Kevin sur This Is Us de NBC sont presque comme des chaises musicales, mais imitent principalement la vie réelle avec des acteurs allant de la série télévisée au film. Cela n’a pas empêché les fans de la série de vouloir que Kevin trouve enfin quelqu’un avec qui il peut s’installer, quelque chose déjà fait allusion.

Tous ces flash-forward que le spectacle utilise sont utiles pour que les téléspectateurs se sentent mieux dans l’avenir des Pearsons tout en s’inquiétant davantage de la façon dont ils y arrivent.

La trajectoire de Kevin inquiète toujours les fans, car la future «fiancée» qu’il mentionne n’est peut-être pas une femme en particulier avec laquelle il a déjà été marié. Ceux qui regardent régulièrement l’émission savent que Kevin a été marié une fois à sa petite amie adolescente, Sophie.

Vont-ils raviver leur mariage, ou Kevin sera-t-il plus heureux avec quelqu’un de nouveau?

Quels sont les indices que ce n’est pas Sophie?

Justin Hartley | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU

La plupart des spéculations à ce sujet sont sur Reddit, comme d’habitude. Là, les fans notent un mot-clé que Kevin utilise les écrivains TiU utilisent peut-être comme un moyen de jeter les téléspectateurs hors de la piste. Il mentionne avoir une «fiancée», malgré aucune preuve de qui cela pourrait être.

Un utilisateur de Reddit s’est demandé pourquoi Kevin se référait à Sophie comme sa fiancée après avoir déjà été marié et divorcé une fois. Non pas que cela ne puisse toujours pas signifier que c’est Sophie, selon la façon dont on veut regarder le processus de remariage.

Certains indices à ce sujet proviennent également de commentateurs sur le fil ci-dessus. Un téléspectateur peut supposer que lorsque quelqu’un fait référence à une fiancée, cela signifie quelqu’un de nouveau dans sa vie. Avec toutes les autres femmes dans l’orbite de Kevin, c’est plus que possible.

Peut-être que certains téléspectateurs ont perdu le compte de toutes les relations de Kevin depuis qu’il rebondit de l’un à l’autre. Plus récemment, il a été vu en train de se reconnecter avec Sophie au téléphone après qu’ils se soient remis ensemble et aient rompu à nouveau.

Certains fans veulent que la fiancée soit Cassidy ou un inconnu

Chaque fois que Kevin et Sophie se réunissent, il semble que quelque chose se passe toujours mal, même s’il semble également vrai qu’ils ne peuvent pas se quitter. Puisque Kevin est un peu un homme changé dans les épisodes plus récents en raison de la réadaptation et de la reconnexion avec son oncle Nicky, Sophie pourrait voir quelque chose de différent en lui.

Après tout, Kevin a déploré Sophie au téléphone qu’il ne pourrait pas trouver le véritable amour comme son père l’a fait. Sophie a semblé être prise par cela lorsqu’elle a appelé Kevin.

Ensuite, il y a Cassidy qui ressemble plus à un choix émotionnel basé sur tout ce qu’elle et Kevin ont en commun. Les deux guérissent des alcooliques et ont des traumatismes passés à surmonter. Ces types de connexions émotionnelles sont ce qui rassemble généralement les gens dans le monde réel.

Parce que Cassidy a déjà un mari et un fils, cependant, beaucoup d’analystes ne pensent pas que Cassidy sera la fiancée de Kevin. Toute chance que la femme soit hors du champ gauche est plus que possible.

Le remariage n’est pas si rare

Un commentaire sur Reddit ci-dessus a noté que certaines personnes du groupe d’âge des Big Three qualifient leurs partenaires de longue date de fiancés / fiancés. Se remarier n’est également pas inhabituel sur la base d’études récentes. Certains sondages indiquent que 40% de ceux qui se marient aujourd’hui se sont mariés au moins une fois auparavant.

Combien de ces personnes étaient mariées les unes aux autres est plus un mystère. Pourtant, avec des personnes capables de changer à mesure qu’elles vieillissent et à travers l’expérience de la vie, il est facile de voir comment un mariage pourrait prendre fin et se rallumer.

Dans le monde de la télévision, ce concept n’a pas toujours été exploré en profondeur. Voir comment une telle chose s’épanouit peut être ce que This Is Us a en tête.

Avec toutes leurs explorations profondes de choses dont on ne parle généralement pas dans les familles, Kevin se remariant avec Sophie apporterait l’arc le plus complet à l’un des enfants Pearson d’origine.