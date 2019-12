Ce pourrait être le nouveau personnage préféré des fans, grâce à David Harbour

Il va presque sans dire que Veuve noire sera un succès. Le logo Marvel Studios garantit presque un succès, et le consensus général dit que la plupart de leurs 23 films sont bons. C'est donc bien quand on voit des signes que quelque chose en plus du nom de Marvel excite les fans.

Le casting de Black Widow a considérablement piqué l'intérêt des fans. Florence Pugh a éclaté de façon spectaculaire cette année, et il est largement supposé que son personnage sera la nouvelle Black Widow. Les gens savaient qui était David Harbour grâce à Choses étranges, mais les fans adorent le tour en roue libre qu'il donne à Red Guardian et s'amusent même à relier les points entre lui et Harbour's Chief Hopper.

David Harbour | Taylor Hill / FilmMagic

Qui joue Harbour dans Black Widow?

Dans les bandes dessinées, Red Guardian est l'équivalent soviétique / russe de Captain America – le super-héros comme symbole national. Cela semblerait faire de Red Guardian un méchant, car la version simplifiée de l'histoire nous dit que l'Amérique = bonne et la Russie = mauvaise. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, dans la vraie vie ou dans les bandes dessinées.

Il y a eu plusieurs versions différentes du personnage. L'original était Aleksey Lebedev, qui a combattu aux côtés de Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Soviétiques ont combattu avec les États-Unis et les puissances alliées contre les puissances de l'Axe, y compris les nazis. La deuxième version, celle que Harbour joue, est Alexi Shostakov, l'un des pilotes d'essai les plus acclamés de l'Union soviétique qui a été marié à Natasha avant qu'elle ne devienne Black Widow.

Le KGB a simulé la mort de Chostakov, et après cela, le personnage a eu une histoire compliquée. Il est devenu Red Guardian après que les Soviétiques ont passé Yuri Gagarin, le héros soviétique réel qui était le premier homme dans l'espace. Lorsque Black Widow a fait défection aux États-Unis, Red Guardian est resté fidèle. Il a refait surface plus tard en tant que méchant nommé The Widowmaker.

David Harbour rend fou Black Widow

Tout cela ressemble à des choses sérieusement mortelles, et les critiques se plaignent parfois que les histoires de bandes dessinées se prennent trop au sérieux. Le film Black Widow et Harbor en particulier semble s'en rendre compte, injectant de l'humour bien mérité dans ce qui pourrait autrement être un récit très terrible.

Il n'est pas tout à fait clair si le gardien rouge du film est un héros ou un méchant, mais de toute façon, comme le souligne Screen Rant, il semble être joué pour rire, ne pouvant pas tout à fait s'adapter à son super costume, bien qu'il pense qu'il le fait . D'une certaine manière, il joue comme une variation de «gros Thor». Avengers: Endgame, Le Guardian peut ressembler à de la glace fondue, mais il semble être loin du désespoir et du dégoût de soi qui avaient tourmenté Thor.

Harbour a déclaré lors du Comic-Con: «Donc, de cette façon, il est un fleuret, et donc, il a des sentiments très compliqués à propos (d'être Red Guardian). Mais, vous savez, l'Union soviétique est tombée et beaucoup de choses se sont abattues avec lui en particulier, et maintenant il est dans un endroit différent de sa vie… Je ne veux pas en donner trop », a-t-il déclaré.

Est-ce que le sort du Red Guardian Chief Hopper?

Les fans aiment souligner que Harbour a de nombreuses revendications étranges sur la Russie. Tout d'abord, son personnage de Stranger Things, Chief Hopper, a mystérieusement disparu alors qu'il combattait les forces russes à la fin de la saison 3, et il peut ou non être retenu captif dans une cellule russe.

Maintenant, il joue un russe peut-être un héros / peut-être un méchant. Les fans s'amusent de toutes sortes en spéculant que Chief Hopper est devenu Red Guardian.

Il n'y a pas de véritable connexion, bien sûr, mais Red Guardian et Chief Hopper ont plus de similitudes que la connexion russe évidente. Les deux personnages se moquent de leurs images soi-disant héroïques, et il est possible de lire l'un ou l'autre personnage en tant que héros ou méchant. Hopper est censé être l'un des bons gars Choses étranges, mais certaines personnes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, ont critiqué son comportement dans la saison 3 comme un exemple de masculinité toxique.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude ce qui est advenu de Hopper et nous ne savons pas avec certitude comment jouera Red Guardian, il est clair que Harbor s'amuse avec les deux rôles, les abordant avec bonne humeur, à la caméra et hors tension.