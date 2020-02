Ce que Brad Pitt et Jennifer Aniston pensent vraiment de ces rumeurs de rencontres

Mauvaise nouvelle pour les fans qui expédient toujours Brad Pitt et Jennifer Aniston. Les fans ont voulu que les anciens amoureux ravivent leur romance depuis qu’ils sont devenus célibataires. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude qu’une relation est hors de la table, une source interne vient de révéler exactement ce qu’ils pensent de toutes ces rumeurs de rencontres.

Brad Pitt et Jennifer Aniston | Emma McIntyre / . pour Turner

Brad Pitt alimente les rumeurs de retrouvailles

Depuis que Pitt et Angelina Jolie ont cessé de fumer en 2016, les fans ont voulu que la star de Once Upon a Time in Hollywood revienne avec Aniston, qui a rompu avec Justin Theroux en 2017.

Ces rumeurs se sont réchauffées ces dernières années après que Pitt a été repéré

assister à plusieurs événements avec Aniston. Cela comprend un camée surprise sur elle

50e anniversaire l’année dernière.

Pitt a encore plus alimenté les rumeurs quand il est allé chez Aniston

Fête de Noël en décembre. Les deux se sont également réunis lors de plusieurs remises de prix

en 2020, dont les SAG Awards et les Oscars.

Les caméras ont capturé les retrouvailles épiques de Jennifer Aniston et Brad Pitt dans les coulisses des SAG Awards, où les deux ont échangé une rapide félicitation. Naturellement, le repérage a conduit à encore plus de rumeurs selon lesquelles Pitt et Aniston sont plus que de bons amis.

Que pensent Pitt et Aniston des rumeurs d’amour?

À la lumière de tous les discours, une source nous a récemment dit

Magazine exactement ce que Pitt et Aniston pensent des rumeurs d’amour.

L’initié a assuré aux fans que les deux ne sont pas romantiquement impliqués et que

ils pensent tous les deux que les rapports sont hilarants.

“Il n’y a rien de romantique entre Brad et Jen et

ils pensent en fait que c’est hystérique que les fans soient tellement obsédés par

remettez-vous ensemble », a expliqué l’initié.

Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont mariés en 2000. Leur mariage a pris fin en 2005 et Pitt a fréquenté Jolie cette même année.

Les acteurs n’ont pas commenté les rumeurs entourant leur

relation. Mais sur la base de leur comportement au cours de la dernière année, il est clair que

Pitt et Aniston sont de très bons amis.

Que cette amitié se transforme ou non en quelque chose de plus est encore

être vu. Mais les fans continueront probablement de spéculer sur un potentiel

la romance, peu importe ce qu’ils disent.

Brad Pitt et Jennifer Aniston ont-ils commencé à sortir avec de nouvelles personnes?

Alors que les fans attendent de voir ce qui se passera ensuite, il y a eu beaucoup de

parler de la vie amoureuse de Pitt et Aniston. Après avoir rompu avec Theroux à

2017, Aniston a fait l’objet de nombreuses rumeurs de rencontres, bien qu’un intérieur

La source a récemment révélé que l’actrice n’avait pas recommencé à sortir.

“Jen a le moment de sa vie en ce moment”, l’initié

révélé. “Elle est satisfaite de son travail et de sa vie personnelle.”

En ce qui concerne Brad Pitt, l’acteur a été lié à une poignée de femmes à la suite de son divorce avec Jolie. La star d’Ad Astra n’a confirmé aucun de ses romans rapportés, mais il a plaisanté sur sa vie amoureuse tout en acceptant son prix SAG.

Sur scène, Pitt a plaisanté sur la façon dont il utilise Tinder pour trouver des dates.

Il a ensuite précisé qu’il n’utilisait pas l’application de rencontres et ne savait même pas

“Comment ça fonctionne.”

Jolie a demandé le divorce de Pitt à l’automne 2016. Les deux

étaient ensemble depuis plus d’une décennie et partagent six enfants: Maddox, Pax,

Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox.

Aniston a-t-il fait pleurer Pitt?

Avec les rumeurs de romance qui chauffent, on ne peut nier que

Aniston et Pitt partagent toujours un lien étroit. Quand Aniston a accepté son prix SAG

pour sa part dans la série télévisée, The Morning Show, par exemple,

Pitt serait devenu ému.

Un initié affirme que Brad Pitt a déchiré pendant le discours d’acceptation de Jennifer Aniston, bien que nous ne puissions pas confirmer que cela s’est réellement produit. On ne sait pas pourquoi Pitt est devenu si émotif pendant le discours, mais des caméras étaient sur place pour saisir un moment spécial entre les deux coulisses.

À un moment donné, Pitt a marché sur l’Aniston et l’a félicitée

sur la victoire. La paire a apprécié une étreinte rapide et a partagé quelques mots avant Pitt

continua son chemin.

Le moment était clairement spécial pour Aniston et Pitt, et il a également déclenché de nombreuses rumeurs selon lesquelles les deux sortent secrètement. On ne sait pas vraiment ce qui se passe entre Aniston et Pitt, mais j’espère que nous en apprendrons davantage dans les semaines et les mois à venir.

Brad Pitt et Jennifer Aniston n’ont pour l’instant rien dit d’officiel à ce sujet.