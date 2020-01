Ce que Clayne Crawford fait après une «arme mortelle»

Les fans de Lethal Weapon attendent de revoir Clayne Crawford depuis que la série télévisée a tué Martin Riggs après la deuxième saison. Le spectacle n’a duré qu’une saison de plus avec Seann William Scott remplaçant en tant que nouveau partenaire de Roger Murtaugh (Damon Wayans).

L-R: Clayne Crawford et Damon Wayans | Collection d’images FOX via .

Après Lethal Weapon, Crawford a joué dans le film Hulu Into the Dark They Come Knocking en 2019. Il a un nouveau film au Sundance Film Festival. Dans The Killing of Two Lovers, Crawford montre son côté sensible et sa rage. Recherchez ce véhicule Clayne Crawford après le festival.

L’histoire du mariage de Clayne Crawford

The Killing of Two Lovers joue comme une perspective alternative sur Marriage Story, car ce dernier vient d’être présenté sur Netflix un mois avant le festival du film de Sundance 2020. L’histoire du mariage était une odyssée brutale et articulée à travers la complexité des procédures de divorce, mais il s’agissait également de personnes assez aisées qui pouvaient se permettre de passer par ce processus.

Beaucoup d’autres peuvent même ne pas avoir accès aux avocats et aux options disponibles pour certains couples et ils doivent encore naviguer dans la rupture d’une relation. The Killing of Two Lovers dépeint des gens qui essaient de surmonter seuls les conflits conjugaux et leur histoire mérite également d’être racontée.

Clayne Crawford | Oscar Ignacio Jiminez / Sundance Institute

David (Clayne Crawford) vit en dehors de son épouse Nikki (Sepideh Moafi). Ils ont accepté de voir d’autres personnes mais elle est la seule qui semble faire ça. Oui, David envisage de tuer sa femme et son amant, mais le titre n’est pas nécessairement littéral.

David essaie toujours de sauver son mariage. Il discute avec Nikki parce que c’est tout ce dont il faut parler. Le film n’explore pas vraiment ce que font David ou Nikki dans la vie, donc ils ne passent pas beaucoup de temps avec leurs obligations professionnelles. Ils ont un rendez-vous nocturne où David essaie vraiment de le faire fonctionner, mais les revers sont vraiment douloureux.

Clayne Crawford est toujours une arme mortelle

Il est peut-être intentionnel que le téléspectateur ne voie jamais la vie de David ou Nikki qui n’implique pas leur mariage. Les téléspectateurs peuvent probablement comprendre qu’ils sont tellement absorbés par une relation que le reste de votre vie s’estompe, même si vous passez par les mouvements du travail et des courses. Lorsque vous essayez de réparer une famille, cela peut devenir encore plus intense.

The Killing of Two Lovers rentre chez lui avec David où il exprime sa colère. C’est toujours pertinent pour la relation parce que c’est comme ça qu’il fait face. Il frappe un mannequin en caoutchouc et cible la pratique avec un pistolet. Étant donné le titre du film, il y a toujours le danger que David puisse agir sur ses pulsions violentes, mais il semble vraiment qu’il est juste en train de se défouler.

Le stress de cette séparation, et n’ayant apparemment rien d’autre sur quoi se concentrer, bouillonne en lui. Une grande partie du film n’est que calme et comportement. La plupart des films ont tendance à donner à leurs personnages des affaires à faire ou un complot qui les anime. The Killing of Two Lovers est assis avec David alors qu’il essaie de passer du temps loin de sa famille, ce qui est réel pour beaucoup de gens.

David est un bon père

David est désespéré de revoir ses enfants et cela le mène à des actions qui ne lui semblent pas bonnes, mais c’est compréhensible. Il vivait avec eux 24h / 24 et 7j / 7 et maintenant il ne les voit que lorsqu’il a un rendez-vous. Pourtant, hors contexte, Nikki pourrait plaider contre David.

La séparation est aussi difficile pour David et les enfants de Nikki que pour David. Leur aînée, Jess (Avery Pizzuto) comprend les problèmes de ses parents et confronte David au sujet des combats pour leur famille. Les quatre plus jeunes adorent leur père et veulent passer du temps à jouer avec eux.

Arri Graham, Ezra Graham, Clayne Crawford et Jonah Graham | Oscar Ignacio Jiminez / Sundance Institute

Si Nikki ou David avaient un avocat, ils passeraient probablement par la médiation. David pourrait argumenter sur le fait que Nikki passe à d’autres petits amis et Nikki pourrait suggérer que David est une influence instable. Aucun d’eux n’a cependant ces ressources. Il leur suffit de traverser la vie et de savoir s’ils peuvent sauver leur mariage ou, dans le cas de Nikki, si elle le veut.

Le meurtre de deux amants ne donne aucune réponse non plus. Il présente simplement cette situation et permet au public de tirer ses propres conclusions. Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, cela peut signifier beaucoup de choses différentes. Espérons que cela montre aux gens ce que Clayne Crawford peut faire pour qu’il puisse continuer à jouer des rôles comme celui-ci longtemps après que les téléspectateurs aient oublié Lethal Weapon.